به گزارش خبرنگار مهر، از فروردین سال 90 تعداد 35 مجله جدید در حوزه مجلات علمی پژوهشی از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت بهداشت مصوب شده است که با احتساب این تعداد، مجلات علمی پژوهشی به 210 مجله افزایش یافت.

بر اساس مصوبه وزارت بهداشت مجلات علمی پژوهشی باید به تدریج در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC نمایه شوند که تاکنون تعداد زیادی از مجلات در این پایگاه استنادی نمایه شده اند.

در حال حاضر از میان 84 مجله علمی پژوهشی ایرانی که در پایگاه اطلاعات علمی اسکوپوس (Scopus) نمایه شده اند تا اول نوامبر سال 2011 میلادی 56 مجله از گروه علوم پزشکی بوده اند.

scopus یکی از پایگاه داده های اصلی اطلاعات علمی در جهان است که بسیاری از معتبرترین مجلات علمی منتشر شده در گرایش های مختلف علوم در دنیا را نمایه سازی می کند.

در حال حاضر بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده تا اول نوامبر سال 2011 میلادی دو مجله ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE و DARU بر اساس شاخص H که شاخص ارجاع بر اساس مقالات یک محقق است، رتبه های اول را در میان نشریات علوم پزشکی در این پایگاه دارا هستند.

همچنین بر اساس شاخص تعداد ارجاع به ازای هر مقاله به چاپ رسیده در دو سال اخیر مجله HEPATITS MONTHLY با تعداد ارجاع به ازای هر مقاله 1.3 در میان نشریات علوم پزشکی در جایگاه نخست قرار دارد.