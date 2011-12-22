تلاش برای برگزاری مطلوب انتخابات وظیفه ای همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شریعت نژاد در جلسه ستاد انتخابات استان انتخابات را یک پروژه بزرگ سیاسی اجتماعی عنوان کرد و گفت: این پروژه عظیم دارای ابعاد حیثیتی در داخل و خارج برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه انتخابات آتی دارای شرایط، حساسیت ها و ویژگیهای خاص خودش است بیان داشت: وظیفه همه ما به عنوان دست اندرکاران و برگزارکنندگان انتخابات، ایجاد فضایی امن و سالم برای برگزاری انتخابات و پاسداری از آرای مردم است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری و رئیس ستاد انتخابات استان لرستان ادامه داد: انتخابات یک پروژه بزرگ سیاسی اجتماعی و مسئله ای حیاتی و حیثیتی است و تلاش برای برگزاری مطلوب آن وظیفه ای همگانی است.

شریعت نژاد افزود: ما باید در راستای انجام وظایف خود به نحو احسن تلاش کنیم و مطمئن باشیم که تلاش صادقانه و خالصانه چون مورد توجه و عنایت خداود متعال واقع می شود بی شک دارای برکات و ثمرات خیر خواهد بود.

بنابر این گزارش در این جلسه روسای کمیته های ستاد انتخابات استان مسائل تخصصی حوزه کاری خود را مطرح و پیرامون آنها بحث و بررسی صورت گرفت.