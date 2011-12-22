هفته سیزدهم کورس پاییزه اسبدوانی گنبدکاووس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها 71 راس اسب ورزشی در هفت دور به مسافت هزار متر طول به رقابت پرداختند.

در کورس اول، اسبهای ورزشی آنوش با چابکسواری رضا کریمی، سمند طلایی با کمال دالیجه عطا و پگاه با یاسر جرجانی، کورس دوم، اسبهای اوثق با قربان محمد اودک، دل فینیو با یاسر جرجانی و ال کلاسیکو با ستار مهرانی و در کورس سوم اسبهای ال دوز با رامین کر، آترینه با عبدالرحیم آرمیده و خوشدل 2 با احمد پقه اول تا سوم شدند.

همچنین اسبهای ورزشی یاور با چابکسواری ستار مهرانی، نوید خان با یاسر جرجانی و لادی کیزیا با امین محمدی در کورس چهارم، شوگان با ستار مهرانی، بقا با کمال دالیجه عطا و هان هل با عید محمد غراوی در کورس پنجم و اسبهای لاکی مون با امین محمدی، سارانا طلایی با عبدالرحیم آرمیده و دانهیل با محمد خجملی در کورس ششم برتر شدند.

اسبهای اردشیر با چابکسواری امین محمدی، استریس با کمال دالیجه عطا و سیبری با اسحاق قاضی کر در کورس هفتم نیز اول تا سوم شدند.

رئیس مجموعه اسبدوانی گنبد کاووس رد گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این هفته از رقابتها 201 میلیون و 400 هزار ریال به عنوان جایزه بین سوارکاران و مالکان اسبهای برتر توزیع شد.

حکیم ایگدری افزود: کورس اول ویژه اسبهای ترکمن، کورس ششم ویژه اسبهای تروبرد داخلی و سایر کورسها ویژه اسبهای دوخون بوده است.