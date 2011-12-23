بدبینی به دانشگاه ظلم به دانشگاهها و انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مستشاری در نشست پیوند حوزه و دانشگاه که با حضور آیت الله محمدی تاکندی، نماینده سابق مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام عابدینی، امام جمعه موقت و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان قزوین، علما، روحانیون، استادان و دانشجویان در سالن آمفی تئاتر علامه رفیعی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد با اشاره به خدمات متقابل و موثر انقلاب اسلامی و دانشگاه گفت: همیشه وحدت در مقابله تفرقه و اختلاف نمود پیدا می کند و در وحدت حوزه و دانشگاه در بعد از انقلاب حوزویان دانشگاهیان را بی دین و دانشگاهیان حوزویان را متحجر می دانستند و متاسفانه جو غالب این بود تا این که امام (ره) نقشه دشمن مبنی اختلاف بین این دو نهاد را متوجه شدند و به دستور ایشان ستاد انقلاب فرهنگی که بعدها به شورای عالی انقلاب فرهنگی نام گذاری و تشکیل شد.

وی افزود: دانشگاه خدمات زیادی به انقلاب کرده و به نوعی سردمدار مبارزه با استکبار است و اعتراض دانشجویان در سال 32 و شهادت سه دانشجو در اعتراض به سفر یکی از مقام های آمریکا به ایران سرآغاز شکل گیری انقلاب بوده و حوزه نیز هم دوشادوش دانشگاه در این اعتراض ها شرکت کرد.



حجت الاسلام مستشاری ادامه داد: دانشگاه و جوانان سرمایه اصلی کشور هستند و مسئولان دانشگاهی هرچه قدر به کشور خدمت کنند به اسلام خدمت کرده اند.



وی گسترش پاسداری از ارزش های دینی در جامعه را از سوی دانشگاه ها میسر دانست و تاکید کرد: بسیاری از ارزش های دینی همچون برگزاری مراسم اعتکاف، قرآن خوانی صفحه ای، آرمان خواهی دینی، اطاعت از مرجعیت و بسیاری دیگر از ارزش ها از دانشگاه ها تاثیرگرفته و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان 58 که به فرموده امام (ره)، انقلاب دوم نامیده شد از برکات دانشگاه برای انقلاب بوده است.



حجت الاسلام مستشاری تصریح کرد: بدبینی به دانشگاه ظلم به دانشگاه و انقلاب است چرا که اگر دانشگاه نبود و افرادی چون پروفسور حسابی ها، شهید مفتح، شهید مطهری، شهید چمران، بهشتی، سردار تهرانی مقدم ها نبودند، دین ، انقلاب و تشیع به چنین جایگاهی نمی رسید.

وی سپس خدمات انقلاب به دانشگاه را برشمرد و گفت : قبل از انقلاب تعداد کل دانشجویان کمتر از 200 هزار نفربود ولی در حال حاضر تعداد دانشجویان و فضای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی30 برابر پیش از انقلاب و تعداد کل دانشجویان نزدیک به چهار میلیون نفر است.

مشاورعالی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور با تاکید بر لزوم تعامل علمی بیشتر بین حوزه و دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر فرصتی پیش آمده تا در معنای وحدت حوزه و دانشگاه بازخوانی شود.

وی گفت: بیش از 64 درصد رشته های دانشگاهی مربوط به رشته های علوم انسانی است که همه این مباحث با دروس حوزه مشترک است اما متاسفانه در مباحث علوم انسانی، دانشگاه ها کتاب های غربی را تدریس می کنند در حالی که حوزه می تواند این دروس را با اتکاء به متون غنی اسلامی همچون قرآن و آموزه های ائمه اطهار (ع) تامین کرده و کمک دانشگاه باشد.



حجت الاسلام مستشاری افزود: اگر از همه ظرفیت ها در این زمینه استفاده شود از فقر علمی و تدریس کتاب های ترجمه ای دانشگاه نجات پیدا می کنیم و به عنوان مثال در دروس حقوق و قضا متاسفانه از حقوق فرانسه استفاده می کنیم در حالی که مقام معظم رهبری بر تولید علم و نهضت نرم افزاری تاکید دارند به همین دلیل در تولید علم، درمباحث پزشکی و نجومی دانشمندان و فقها می توانند بسیاری از مسائل را حل کنند و در موضوع شناسی فقها می توانند از دانشمندان در صدور فتوا کمک بگیرند.

این مسئول اظهارداشت: متخصصان کتب دینی دانشگاه نیز باید برای تالیف کتب خود از حوزویان کمک بگیرند.

وی گفت: با تشکیل مجامع علمی و دانشگاهی می توان از نقاط مشترک حوزه و دانشگاه در تولید علم در کشور بهره بگیریم و این دو نهاد می توانند در بخش علمی تعامل بیشتری با هم داشته باشند.



در ادامه این مراسم مرتضی موسی خانی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به ابتکار و طراحی دانشگاه آزاد اسلامی و همکاری دانشگاه های آکسفورد و آزاد امارات در کنفرانسی در دبی اشاره کرد و گفت: در این کنفرانس که با حضور صاحب نظرانی از کشورهای آمریکا، انگلستان، کانادا و دانشمندان ایرانی همچون حجت الاسلام شاد، سید محسن فاطمی، افروز و صاحب نظران و کارشناسان اسلامی برگزار شد دانشگاهی گری و مدرسه گری در اسلام مورد بررسی قرار گرفت.

این مسئول بیان کرد: اسلام پیشتاز و طلایه دار دانشگاه گری با تکیه بر دین است و در این اجلاس محققان خارجی به این نتیجه رسیدند که تعالیم دینی اسلام، رسالت واقعی را مورد تاکید قرار داده و در جهت هدف اصلی که همان تعالی انسان و میل رسیدن به کمال است و نیاز فطری انسان حرکت کرده است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در پایان گفت: دانشگاه گری در اسلام در راستای حرکت به سمت برطرف کردن نیازهای بشری بوده و با برگزاری چنین کنفرانس هایی امیدواریم شاهد تجلی اسلام و گسترش تعالیم دینی در سراسر جهان باشیم.



در ادامه حجت الاسلام حیدری، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین در خصوص فعالیتهای انجام شده در تقویت وحدت حوزه و دانشگاه مطالبی بیان کرد.

این همایش با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، روابط عمومی، معاونت فرهنگی، بسیج اساتید و بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.