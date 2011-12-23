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۲ دی ۱۳۹۰، ۹:۱۵

هیئت بازرسی در سازمان جهاد کشاورزی قزوین مستقر شد

هیئت بازرسی در سازمان جهاد کشاورزی قزوین مستقر شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرسی استان قزوین از استقرار هیئت بازرسی در سازمان جهاد کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین یزدان پناه با اعلام این خبر اظهارداشت: این استقرار در اجرای برنامه‌های بازرسی سال 90 و به منظور بررسی عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی صورت گرفته است.
 
وی اضافه کرد: کارشناسان و بازرسان کارگروه تولیدی و کشاوزی اداره کل بازرسی در این مأموریت، عملکرد سازمان جهاد کشاورزی را حول محورهای تعیین شده مورد بررسی قرار می دهند.
 
یزدان پناه با اشاره به محورهای مورد توجه هیئت مستقر در این سازمان بیان کرد: بررسی فرآیند وصول طرحهای متقاضیان، ثبت و صدور مجوزها و نیز اقدامات انجام شده در راستای جلب سرمایه گذاری بخش غیردولتی از مهمترین محورهای این برنامه بازرسی است.
 
وی همچنین بررسی تأثیر اقدامات صورت گرفته در بهبود وضعیت فرآوری محصولات کشاورزی و کاهش ضایعات مربوطه را از دیگر محورهای فعالیت بازرسان عنوان کرد.
 
مدیرکل بازرسی استان قزوین یادآورشد: هیئت بازرسی تا 9 بهمن ماه سال جاری در سازمان جهاد کشاورزی مستقر است و چنانچه کارکنان و شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت و یا اعلامی دارند می توانند به هیئت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ستاد خبری اداره کل بازرسی مرکز استان: 136 ، شهرستانها  :3350022 – 0281 تماس بگیرند.
 
یزدان پناه گفت: در همین زمینه سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی اینترنتی: http://shekayat.bazrasi.ir  نیز آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان است.
کد مطلب 1490727

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