سه کتاب جدید در گلستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتابها از تالیفات نویسندگان گلستان است که عصر پنجشنبه در نمایشگاه کتاب استان رونمایی شد.

این کتابها شامل کتاب "پرنده قلاویزان" نوشته عبدالجواد عموزاد خلیلی از انتشارات ریحانی گرگان، "برمدار تو می چرخم" نوشته وجیهه ابراهیمی نژاد از انتشارات امرتات و "چشمانم زنده است" نوشته هادی خرمالی از انتشارات مختومقلی فراغی است.



همچنین همزمان نشستی با عنوان، ادیان و عرفان های نوظهور، زمینه ها، پیامدها و راهکارها با سخنرانی دکتر غلامرضا خوشفر، استاد دانشگاه برگزار شد.



همزمان با نمایشگاه کتاب گلستان 14 کتاب رونمایی می شود.



نمایشگاه کتاب گلستان از دوشنبه هفته جاری آغاز شد و تا چهارم دیماه ادامه دارد.