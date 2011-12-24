بازدید مجازی از امامزادگان شاخص استان قزوین فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مرادی در این باره گفت: به منظور فراهم کردن امکان زیارت و بازدید برای همه هموطنان طرح جامع بازدید مجازی از امامزادگان شاخص استان راه اندازی شده است.

وی گفت: طرح جامع بازدید مجازی از امامزادگان شاخص به صورت متمرکز توسط روابط عمومی و اموربین الملل سازمان اوقاف و امورخیریه کشور و با مشارکت روابط عمومی های ادارات کل اوقاف و امورخیریه استانها انجام می شود.

این مئسول بیان کرد: در استان قزوین با فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب از جمله شرایط مناسب بصری و محیطی برای سه امامزاده شاخص از موقعیت خوبی در کشور برخوردار شده ایم.

مرادی یادآورشد: در فاز اول این طرح در یکی از امامزادگان شاخص استان با حضور کارشناسان و عوامل اجرایی راه اندازی خواهد شد.

