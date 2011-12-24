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۳ دی ۱۳۹۰، ۹:۲۷

بازدید مجازی از امامزادگان شاخص استان قزوین فراهم شد

بازدید مجازی از امامزادگان شاخص استان قزوین فراهم شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: امکان بازدید مجازی از امامزادگان شاخص استان فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مرادی در این باره گفت: به منظور فراهم کردن امکان زیارت و بازدید برای همه هموطنان طرح جامع بازدید مجازی از امامزادگان شاخص استان راه اندازی شده است.

وی گفت: طرح جامع بازدید مجازی از امامزادگان شاخص به صورت متمرکز توسط روابط عمومی و اموربین الملل سازمان اوقاف و امورخیریه کشور و با مشارکت روابط عمومی های ادارات کل اوقاف و امورخیریه استانها انجام می شود.
 
این مئسول بیان کرد: در استان قزوین با فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب از جمله شرایط مناسب بصری و محیطی برای سه امامزاده شاخص از موقعیت خوبی در کشور برخوردار شده ایم.
 
مرادی یادآورشد: در فاز اول این طرح در یکی از امامزادگان شاخص استان با حضور کارشناسان و عوامل اجرایی راه اندازی خواهد شد.
 
کد مطلب 1490736

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