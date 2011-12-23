نخستین درمانگاه تخصصی هلال احمر در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این درمانگاه عصر پنجشنبه با حضور دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور در گرگان به بهره برداری رسید.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان در حاشیه افتتاح این درمانگاه گفت: این نخستین درمانگاه تخصصی هلال احمر در استان است.

مجتبی علی اکبری افزود: به زودی در سایر شهرستانهای استان نیز نسبت به راه اندازی این نوع درمانگاه اقدام می شود.

وی اظهار داشت: برای درمانگاه تخصصی هلال احمر گرگان در فاز اول برای ساخت درمانگاه و تامین تجهیزات و امکانات 260 میلیون تومان هزینه شد.

علی اکبری بیان داشت: در مجموع برای راه اندازی این درمانگاه تخصصی بیش از 350 میلیون تومان هزینه صورت گرفته است.