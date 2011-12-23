هرمزگان 300 لیتر در ثانیه کمبود آب دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خادمی بیان داشت: کاهش ذخیره آب سد میناب، افت سطح آب زیرزمینی، شور و خشک شدن چاههای تامین آب در برخی مناطق و کاهش آبدهی چاهها از جمله دلایل عمده کم آبی در استان است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر سدها به میزان 64 درصد، آبشیرین کن ها 5.5 درصد و چاهها نیز 26 درصد از منابع تامین آب استان را تشکیل می دهند.

به گفته وی؛ توسعه منابع آبی از طریق سیستم شیرین سازی آب دریا، حفر چاههای جدید، کف شکنی چاههای موجود و اصلاح و بازسازی تاسیسات آبی از راهکارهایی است که برای مقابله با کم آبی در حال انجام است.

خادمی مشکل عمده در بازسازی و اصلاح تاسیسات شبکه های توزیع آب را عدم اعتبار کافی و به موقع و قدیمی بودن شبکه ها به ویژه در شهرهای جدید دانست و گفت: برای بازسازی این شبکه ها به طول 161 کیلومتر، 63میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده در حالیکه اعتبار مصوب مبلغی معادل 33 میلیارد ریال است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سالانه 28 میلیون متر مکعب هدررفت آب داریم، جلوگیری از این میزان پرت آب نیاز به احداث سد و هزینه های هنگفت آن را نیز مرتفع خواهد نمود.

خادمی افزود: همچنین به منظور کاهش هدررفت آب شهر بندرعباس پنچ هزار میلیون ریال اعتبار مصوب داریم که هنوز مبلغی به آن تخصیص داده نشده است.