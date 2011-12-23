نمایشگاه حیات وحش در گرگان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه به منظور فرهنگ سازی و آگاه شدن بیشتر شهروندان گرگانی با موجودات زنده در حیات وحش و طبیعت برگزار شده است.

کم کردن فاصله ها بین شهروندان با موجودات زنده، آموزش نحوه نگهداری و تکثیر موجودات زنده و کاهش نگرانی شهروندان از حیات وحش و اینکه بدانیم حیات وحش هیچ خصومتی با انسان ندارند، از اهداف دیگر این نمایشگاه جذاب و دیدنی است.

در این نماشگاه دیدنی که تلفیقی از نمایش هنر و طبیعت است، انواع میمون ها از نوع "ازوس" و " بابون"، انواع مرغ و خروس های زینتی زنده، انواع طوطی، مرغ مینا (سارسانان)، جوندگان شامل خوکچه های هندی، نوعی خرگوش که از نظر شکا ظاهری شبیه خرگوش و سنجاب است، انواع خزندگان از ایگوآنا (نوعی مارمولک)، انواع قرقاول، انواع پرندگان شاما پلیکان و کاکایی و انواع مارها در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این نمایشگاه تا 27 دیماه دایر است و شهروندان می توانند هر روز از ساعت 8 صبح تا ساعت 22 شب از این نمایشگاه دیدن کنند.

مدیر این نمایشگاه فرید توماج به مدت 20 سال در کار حیات وحش مشغول به فعالیت است.

وی در رشته کارگردانی سینما تحصیل کرده است، اما به دلیل علاقه فراوان با همکاری همسرش که تحصیلات جانورشناسی دارد به تهیه و تکثیر موجودات زنده می پردازد.