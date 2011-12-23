نساجی قائم شهر در رتبه هفتم فوتبال دسته یک کشور باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوازدهم این رقابتها که عصر پنجشنبه در زمین فوتبال شهید وطنی قائم شهر برگزار شد، نماینده فوتبال مازندران در دسته اول فوتبال کشور با تک گل دقیقه 30 محسن حاجی پور، تیم بالای جدولی گل گهر سیرجان را مغلوب کرد.

اخراج بازیکن تیم گل گهر که با دریافت کارت زرد دوم صورت گرفت کار بازیکنان نساجی را برای حفظ گل زده آسان تر کرد.

نیمه دوم این دیدار، تحت تاثیر حملات مدوام شاگردان اسماعیل اسماعیلی سرمربی تیم فوتبال نساجی پیگیری شد. در این نیمه اگر بازیکنان تیم نساجی دقت بیشتری در زدن ضربات آخر داشتند می توانستد میهمان سیرجانی خود را با گل های زده بیشتری بدرقه کنند که بی دقتی بازیکنان نساجی و برخورد توپ با دیرک دروازه از عوامل اضافه نشدن تعداد گل های تیم میزبان بود.

بیش از پنج هزار نفر این مسابقه را که قضاوت آن بر عهده رحیم مهر پیشه، مجید ویشگاهی و محبتعلی رضایی بود دیدن کردند.

تیم فوتبال نساجی قائم شهر، با کسب برتری در این مسابقه 17 امتیازی شد و در رده هفتم جدول رده بندی گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور باقی ماند.

تیم فوتبال سایپا شمال قائم شهر، دیگر نماینده فوتبال مازندران در این رقابت ها در یزد برابر فولاد این شهر به تساوی بدون گل دست یافت و تیم فوتبال صنعت ساری در رفسنجان با یک گل مغلوب مس این شهر شد.

تیم سایپا شمال قائم شهر، در پایان هفته دوازدهم دسته اول فوتبال کشور با 16 امتیاز در رده ششم و صنعت ساری با 11 امتیاز در رده یازدهم گروه اول این رقابت ها قرار دارند.