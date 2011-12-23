پیروزی پرگل تیم فوستال فولاد ماهان مقابل دبیری قعرنشین

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال فولاد ماهان پنجشنبه شب از ساعت 16 در ورزشگاه پیروزی اصفهان میزبان تیم قعرنشین دبیری تبریز بود و در این دیدار نسبتا آسان توانست پیروزی پرگل 13 بر 2 را ازآن خود کند.

این دیدار که در چارچوب مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور برگزار شده بود، از اهمیت بسیاری برای شاگردان حسین افضلی برخوردار بود چراکه این بازیکنان طی هفته‌های گذشته نگران ماندن در کورس قهرمانی لیگ بودند، در بازی امروز قدرتمند ظاهر شدند و تا می‌توانستند به تیم دبیری گل زدند .

ماهان که تا پیش از این دیدار اختلاف امتیازی بسیاری با صدر جدول داشت، تیم فولاد ماهان در بازی امروز مقابل تیمی بازی می‌کرد که در حال حاضر قعر نشین لیگ برتر است و مقابل قهرمان آسیا حرفی برای گفتن نداشت و از شاگردان حسین افضلی ۱۳ گل خورد .

تیم اصفهانی پس از هفته‌ها پیروزی پرگلی را ازآن خود کرد تا بتواند برای ماندن در کورس قهرمانی و بازی هفته آینده خود مقابل پرسپولیس انگیزه بسیاری داشته باشد.

در این دیدار پرگل بازیکنان ماهان 13 گل را وارد دروازه دبیری تبریز کردند که مهدی جاوید (۴ گل)، مجید رئیسی (۳ گل)، محمد طاهری (۳ گل)، حسین طیبی (۲ گل) و جواد اصغری مقدم این گل‌ها را به ثمر رساندند.