اينجا زندگي بوي زباله مي دهد

اتومبيل جلوي در ورودي شوراي شهر كهريزك توقف مي كند ، ساختمان نوسازي كه فكر مي كني اگر پا به آن بگذاري مي تواني براي مدتي از بوي بد پخش شده در فضا فرار كني اما اوضاع هواي ساختمان نيز بهتر از بيرون نيست.

يكي از اعضاي شوراي شهر كهريزك با تاكيد براينكه مركز زباله همجوار قاسم آباد و شهرك امام حسن محتبي ( ع ) است ، مي گويد : مركز زباله در انتهاي كهريزك قرار دارد و در آن مناطق بيش از 15 هزار نفر زندگي مي كنند.

علي اكبر قنبر نژاد با اشاره به اينكه قدمت قاسم آباد از مركز زباله بيشتر است ، مي افزايد : مركز زباله هيچ حريمي را براي خود قائل نشده است به طوريكه گاهي وقتي مردم اقدام به پي كني ساختمان هاي خود براي ترميم و بازسازي مي كنند در بسياري از مواقع به زباله بر مي خورند.

وي با تاكيد بر اينكه گاز متان حاصل از انباشت زباله سالي چند بار سبب آتش سوزي در مركز زباله مي شود ، مي گويد : آتش سوزي ناشي از گاز متان گاهي تا يك ماه طول مي كشد و نمي توان آن را خاموش كرد و طي اين مدت دود ناشي از آتش سوزي مردم منطقه را به شدت آزار مي دهد.

زباله آبهاي زير زميني را تا شعاع 12 كيلومتر آلوده كرده است

يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر كهريزك نيز با تاكيد بر اينكه شيرابه هاي زباله تا عمق زمين نفوذ كرده و آبهاي زير زميني را تا شعاع 12 كيلومتر آلوده كرده است ، مي گويد : مردم كهريزك از آب چاه براي مصارف خانگي استفاده مي كنند و اين در حالي است كه گاهي آب چاه هاي اين مناطق حتي درختها را نيز خشك مي كند.

حسين قراقيه با تاكيد بر اينكه مردم كهريزك آب آشاميدني خود را از تانكرهاي آب خريداري مي كنند ، مي افزايد : انواع و اقسام بيماريهاي پوستي و تنفسي بين مردم كهريزك رايج است.

وي با اشاره به اينكه شهرداري كهريزك از مركز زباله شكايت كرده و خواستار رسيدگي اين شكايت است ، اظهار مي كند : مسوولين مي گويند تا يكي دو سال آينده ديگر زباله اي به اين مناطق حمل نمي شود اما تا كنون هيچ اقدام جدي در اين زمينه صورت نپذيرفته است.

عضو شوراي شهر كهريزك با تاكيد بر اينكه به دليل حمل نا مناسب زباله هاي شهر تهران هر روز صبح شهرداري كهريزك مجبور است چند كارگر را براي تميز كردن جاده مركز زباله به كار گيرد ، مي گويد : جالب اينجاست كه تا سال گذشته براي حمل زباله هاي كهريزك مبلغي بيش از دو ميليون تومان دريافت مي شد كه مدتي است ديگر اين مبلغ را نمي پردازيم.

وي اظهار مي كند : حتي اگر مسوولين به وعده هاي خود عمل كنند و ديگر هيچ زباله اي به اين مركز نيايد به دليل وجود گاز متان و شيرابه زباله ها ، مركز زباله نياز به 30 تا 50 سال نگهداري ويژه دارد.

بروز بيماري هاي پوستي و تنفسي

هر چه به شهرك هاي اطراف مركز زباله نزديكتر مي شوي ضمن افزايش سوزش چشمها بوي بد پخش شده در محيط بيشتر آزارت مي دهد ، پير زني كه 21 سال در شهرك امام حسن مجتبي زندگي كرده است ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد : مردم شهرك انواع و اقسام بيماري هاي پوستي و تنفسي دارند ، آدمهايي كه عادت ندارند ، شب هاي اين شهرك را اصلا نمي توانند تحمل كنند چرا كه بوي زباله در شب ها واقعا زجر آور است.

اكرم السادات حسيني با تاكيد بر اينكه مردم ترجيح مي دهند كه در تابستان گرماي هوا را تحمل كنند اما به دليل بوي بد كولر را روشن نكنند ، مي افزايد : كولرها بوي بد هوا را به داخل خانه منتقل مي كنند به همين دليل گرماي هوا را به بوي بد زباله ترجيح مي دهيم.

وي با اشاره به اينكه مردم مي خواستند در اعتراض به حضور مركز زباله جاده اصلي آن مركز را براي مدتي ببندند و اجازه ندهند تا زباله وارد اين مركز شود ، مي گويد : هيچ كس نيست كه صداي مردم اين منطقه را بشنود ، مردم اين مناطق آنقدر بضاعت مالي ندارند كه بتوانند در جاي ديگري از شهر خانه بخرند اما مستحق اين همه بي توجهي نيز نيستند.

يكي از اهالي شهرك با اشاره به اينكه مردم اين شهرك حتي در زمستان از آسيب حشراتي همچون پشه و مگس راحت نمي شوند ، مي گويد : چند شب پيش شيرابه هاي زباله تا 60 متري منازل آمده بود.

اسفنديار خزايي با تاكيد بر اينكه بيماري هاي پوستي و نفس تنگي در شهرك بسيار زياد است ، نوه 3 ساله اش را نشان مي دهد كه از ناراحتي ريه رنج مي برد و دكتر عامل اصلي بيماريش را آلودگي هوا معرفي كرده است.

چشم هاي تبدار دخترك لبخند را از لبانت مي دزدد ، دخترك هنوز تصوير صورتت را خوب نيافته است كه سرفه هاي پي در پي قاب چشم هايش را مي بندد ، زني با صداي سرفه هاي دخترك از خانه بيرون مي دود و بچه را به درون مي برد.

خزايي با تاكيد بر اينكه مسوولين فقط وعده مي دهند و هيچ اقدام جدي در زمينه انتقال مركز زباله انجام نمي دهند ، مي افزايد : نه تنها بچه ها كه آدم بزرگهاي شهرك نيز نمي توانند هواي آلوده اين شهرك را تحمل كنند اما چون مجبورند و توان مالي فرار از اينجا را ندارند مجبورند بسوزند و بسازند.

وي تاكيد مي كند : اصلا دوست ندارم هيچ مهماني به خانه مان بيايد چرا كه هواي اينجا به قدري آلوده و بد بو است كه از اقوام و مهمانانم خجالت مي كشم.

او با اشاره به اينكه مردم شهرك شديدا دچار ريزش مو هستند ، مي افزايد : مردم شهرك از آب چاه استفاده مي كنند و آب چاه نيز تا شعاع چند متري آلوده است اما چاره اي جز استفاده از اين آب نيست ، فقط آب خوردن را از تانكرهاي " آب تهراني " هر 20 ليتر را 50 تومان مي خريم اما باور كنيد به قدري از آلودگي مركز زباله آسيب ديده ايم كه گاهي به همان آب نيز اعتماد نمي كنيم اما چاره اي نيز جز استفاده از آن نداريم.

پشه و مگس در شهرك جولان مي دهند

يكي ديگر از اهالي با اشاره به اينكه تا چندي قبل شهرك مملو از موش بود ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد : الان به دليل پر كردن كانالي كه در نزديكي شهر بود آمار موش ها كمتر شده است اما مردم همچنان از حضور حشراتي همچون سوسك و مگس و پشه رنج مي برند.

عزيزالله كرمي با تاكيد بر اينكه بيشتر كارگرهاي مركز زباله افغاني هستند و در شهرك زندگي مي كنند ، مي افزايد : اين كارگران ضمن بوي بدي كه دارند منتقل كنندگان انواع و اقسام بيماري ها هستند.

در اطراف مركز زباله انبارهاي مختلف از انبارهاي مواد خوراكي همچون چاي گرفته تا وسايل الكترونيكي و ... وجود دارد انبارهايي كه از آلودگي مركز زباله بي بهره نيستند.

با اتومبيل مدير مركز سري به مركز زباله مي زنيم ، كوهي از زباله كه يا بايد آرام آرام به لايه هاي زمين اضافه شود و يا به صورت كمپوست در آيد ، در مركز زباله چندين كارخانه مشغول كمپوست سازي هستند و هر كارخانه نيز تعدادي كارگر را به خود مشغول كرده است ، كارگرها اغلب جوان هستند.

مدير مركز زباله در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه روزانه 7 هزار و 500 تن زباله شهر تهران به مركز زباله آوره مي شود ، مي گويد : در حال حاضر روزانه 2 هزار تن از زباله خانگي تبديل به كمپوست ( كود ) مي شود كه اين ميزان تا پايان سال جاري به 3 هزار تن افزايش مي يابد.

حسين فخارمنش با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود 6 هزار تن زباله خانگي وارد مركز زباله مي شود ، مي افزايد : در سال آينده تمام زباله هاي خانگي به كمپوست تبديل مي شود و ديگر زباله هاي خانگي دفن نخواهند شد.

وي با تاكيد بر اينكه روزانه ده هزار و 500 تن زباله هاي كارخانجات و 70 تن زباله هاي بيمارستاني وارد مركز زباله مي شود ، اظهار مي كند : در حال حاضر زباله ها در مركز زباله ، به روش سطحي دفع مي شوند يعني يك لايه زباله ريخته مي شود و روي آن يك لايه خاك و مجدد يك لايه زباله و يك لايه خاك و در حال حاضر ارتفاع قسمت هايي از مركز زباله به 25 تا 30 متر نيز مي رسد.

مدير مركز زباله با اشاره به اينكه در حال حاضر مشكل عمده مركز زباله كمبود زمين است ، مي گويد : ده درصد از زباله شيرابه است كه شيرابه زباله ها در درياچه هاي كوچكي جمع آوري و با گذشت زمان تبخير مي شوند.

وي با اشاره به اينكه هر درياچه شيرابه 10 هكتار است و 500 يا 600 متر شيرابه جاري را در خود جاي مي دهد ، مي افزايد : شيرابه ها بدون هيچ دخالتي در جوار هوا قرار مي گيرند و به مرور تبخير مي شوند.

فخارمنش با تاكيد بر اينكه زباله هاي خانگي 65 درصد رطوبت دارند ، مي گويد : شيرابه زباله در زمستان ماندگاري بيشتري نسبت به تابستان دارد.

وي با اشاره به اينكه 70 درصد از زباله هاي منتقل شده به مركز زباله تفكيك پذير هستند ، مي افزايد : اگر تفكيك زباله در مراكز و منازل صورت بپذيرد با امكانات موجود بيش از 95 درصد از زابله ها قابل بازيافت و كمپوست هستند و فقط 5 درصد از زباله هاي عفوني و بيمارستاني قابل بازيافت نيستند.

مدير مركز زباله با تاكيد بر اينكه از 5 هزار تن زباله روزانه مي توان هزار و 500 تن كمپوست به دست آورد كه با اين مقدار 50 هكتار زمين براي 3 سال احيا مي شود ، اظهار مي كند : مركز زباله 700 هكتار است و اكثر كارگرهاي اين مركز در اطراف مركز زباله ساكن هستند و با توجه به موقعيت و ويژگي كاري در برابر بيماري هايي همچون كزار و هپاتيت واكسينه شده و هر چند وقت يك بار نيز از نظر جسمي چك مي شوند.

فخارمنش در مركز زباله كارگران افغاني را نشان مي دهد و مي گويد : هر چند كه الان ساماندهي شده اند اما در اصل زباله دزدهايي هستند كه اگر خيلي سخت بگيريم با آتش زدن كمپوست ها صدمات زيادي را به مركز وارد مي كنند.

در بالاي يكي از تپه هاي مركز زباله - كه ديگر زباله اي در آن دفن نمي شود - تو مي تواني تمام وسعت شهرك ها و انبارهاي اطراف مركز زباله را ببيني ، وسعتي كه به نظرت در برابر عظمت مركز زباله كوچك مي آيد ، سكوت اينجا را پرنده هايي همچون سار و مرغاني شبيه مرغان دريايي مي شكند ، پرندگان جيغ مي كشند و به اطراف پرواز مي كنند و با صداي بلندي كه به گوش كسي نمي رسد خواب كودكان شهرك هاي اطراف را با آلودگي و بيماري به كابوس تبديل مي كند و تو در نگاه اين پرندگان چشم هاي تب دار دخترك شهرك را مي بيني...