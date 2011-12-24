اجرای 200 میلیارد تومان پروژه زیرساختی در منطقه آزاد انزلی

علیرضا بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه احداث بندر کاسپین یکی از پروژه های مهم زیر ساختی این منطقه است، افزود: با تکمیل ساخت این پروژه تحول اساسی در اقتصاد و کشور ایجاد خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه امسال نسبت به سال قبل رشد 85 درصدی گردشگر ورودی به منطقه را نشان می دهد، اظهارداشت: علاوه بر این منطقه آزاد انزلی با افزایش 89 درصدی صادرات غیرنفتی، افزایش چشمگیر ترانزیت از طریق گمرکات این منطقه، افزایش میزان ثبت شرکتها و صدور پروانه فعالیت مواجه بوده است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی گفت: در یک سال گذشته فعالیتهای گسترده ای در امور فرهنگی، مذهبی، گردشگری، امور نمایشگاهی و جذب سرمایه گذاری، گسترش اشتغالزایی در محدوده منطقه انجام شده است.

وی اظهارداشت: علاوه براین در سال جاری سازمان منطقه آزاد انزلی اقدام به نظام مند کردن ساختار اداری، مالی و بودجه ای خود کرده و هم اکنون حدود پنج هزارنفر در بخش های مختلف واحدهای تولیدی - خدماتی و پروژ های عمرانی محدوده این منطقه مشغول به کار هستند.

بهمنی گفت: در بخش گسترش آموزش عالی نیز در رشته های مختلف مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دو پردیس بین المللی دانشگاه گیلان و دانشگاه علوم پزشکی گیلان در منطقه آزاد انزلی حدود هزار و 400 دانشجو مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: تشکیل دبیرخانه پیگیری منویات مقام معظم رهبری در استان طی سال جهاد اقتصادی با همکاری استانداری، نمایندگان استان و نهادهای مرتبط در این منطقه به منظور عملیاتی سازی فرمایشات معظم له وظیفه سنگینی را بر عهده سازمان گذاشته شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی یادآورشد: پیگیری احداث بندرکاسپین به عنوان بزرگترین بندرایران در دریای خزر، مجوز تردد خودرو در محدوده منطقه آزاد انزلی، ایجاد مرکز نمایشگاهی بین المللی، آغاز به کار رسمی بورس کالا در این منطقه به همراه تلاش مضاعف و عزم جدی مجموعه به عنوان سربازان عرصه جهاد اقتصادی در دبیرخانه پیگیری منویات مقام معظم رهبری با اولویت پیگیری مباحث اقتصادی مرتبط با حوزه های فعالیت این منطقه از مهمترین برنامه های در حال اجرا از سوی این سازمان است.