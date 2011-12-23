راههای گسترش همکاری های خبرگزاری مهر و برناما بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که در محل خبرگزاری برناما برگزار شد مدیرعامل خبرگزاری مهر خواستار توسعه فعالیت های خبرگزاری برناما در منطقه خاورمیانه به ویژه در پی تحولات اخیر در این منطقه شد.

"رضا مقدسی" افزود: رسانه های کشورهای غربی تلاش دارند تحولات این منطقه را با توجه به اهداف خود منتشر کنند در حالی که وظیفه رسانه های کشورهای مستقل و مسلمان این است که تحولات کشورهای جهان را به طور واقعی و به دور از غرض ورزی ها برای مردم خود منتشر کنند.

وی مخاطبان خبرگزاری مهر در منطقه جنوب شرق آسیا را با توجه به تراکم جمعیت و اکثریت مسلمانان در این منطقه بسیار با اهمیت دانست و گفت: خبرگزاری مهر در تلاش است با راه اندازی خروجی خبر به زبان مالایی در سال آینده خدمات خبری خود را برای مالایی زبانان در این منطقه فراهم کند.

مدیرعامل موسسه مطبوعاتی تهران تایمز در ادامه به روزنامه تهران تایمز و سابقه انتشار 32 ساله این روزنامه انگلیسی زبان اشاره کرد و گفت: سایت خبری این روزنامه نیز با اخبار لحظه ای خود کاربران زیادی را از آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی به خود جذب کرده و می تواند از خبرگزاری برناما به عنوان یکی از منابع خبری خود استفاده کند.

مدیرعامل خبرگزاری برناما در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ارتباط خوب بین دو خبرگزاری، آمادگی خود را برای کمک به توسعه فعالیت های خبرگزاری مهر در منطقه جنوب شرق آسیا و انتشار اخبار به زبان مالایی اعلام کرد.

"حسنول حسن" همچنین با بیان اینکه خبرگزاری برناما همیشه از خبرگزاری مهر پشتیبانی کرده، افزود: برناما در اجلاس آینده اوانا از پرچم پیشنهادی خبرگزاری مهر برای این سازمان حمایت خواهد کرد.

استفاده از تجربیات خبرگزاری برناما در زمینه راه اندازی رادیوی اینترنتی، ساختار فعالیت خبرگزاری ها و رسانه ها در دو کشور و چگونگی فعالیتهای داخلی و برون مرزی دو خبرگزاری از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

پس از این دیدار مدیرعامل خبرگزاری مهر که توسط "حبیب سنگتراش" رییس دفتر منطقه خبرگزاری مهر در کوالالامپور همراهی می شد، از بخش های مختلف تحریریه، رادیو و تلویزیون برناما بازدید و از نزدیک با نحوه فعالیت خبری این خبرگزاری آشنا شد.