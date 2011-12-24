بصیرت افزایی و توسعه بینش سیاسی در جامعه ضروری است

سردار قائد رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایجاد و بسترسازی فضای معنوی و دینی در بین یگان های انتظامی از مولفه های یک پلیس شایسته است.

وی همچنین با اشاره به عدم دخالت و همکاری کارکنان با احزاب و گروههای سیاسی اظهارداشت: با نزدیک شدن به انتخابات و فضای رقابت انتخایاتی در سطح کشور لازم است کارکنان در این خصوص و عدم شرکت در گرایشها، ستادهای انتخاباتی و گروهها آگاهی لازم را داشته باشند.

فرمانده انتظامی گیلان با فرازی از سخنان امام خمینی ( ره ) در خصوص تزکیه نفس، ساده زیستی و عدم تجمل گرایی گفت: عمل کردن به این فرامین موجب ارتقای فرهنگ دینی، وحدت و بصیرت افزایی، بینش سیاسی و اجتماعی در جامعه می شود.

وی افزود: دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی به دنبال مظاهر تبلیغاتی اند تا جوانان را منحرف کنند اما با توجه به بصیرت نسل جوان هرگز موفق نخواهند شد.

قائد رحمتی با تاکید براینکه داشتن بصیرت از مهمترین شاخصه های مردم کشور ایران اسلامی است، اظهارداشت: افراد با بصیرت هیچگاه در مسیر اصلی و انقلابی خود منحرف نمی شوند.

وی در ادامه از انقلاب اسلامی به عنوان بی نظیرترین انقلاب ها در دنیا نام برد و یادآورشد: انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی است که با شعارهای دینی، اسلامی و پشتوانه مردم به پیروزی رسیده است.

فرمانده پلیس گیلان تصریح کرد: انقلاب اسلامی با پشتوانه عظیم مردم در مقابل تبلیغات نظامی و سیاسی دشمنان ایستاده است.