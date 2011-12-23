سید محمد کریمی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی برای توسعه برخی بیمه نامه ها مانند بیمه های زندگی خبرداد و گفت: تاکنون بیمه های عمر و تکمیلی توسط شرکتهای بیمه به مردم ارائه شده است و مردم نسبت به اینگونه بیمه ها آشنایی دارند.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشورمان افزود: بیمه های عمری که تا به حال صادر شده است برای زمان پس از مرگ است که شرکتهای بیمه بر اساس بیمه نامه صادر شده مبلغی را به خانواده فرد بیمه شده می پردازند.

وی تصریح کرد: البته مبالغ پرداختی در این بیمه نامه قابل توجه است و بستگی به قرارداد منعقد شده با شرکت بیمه دارد، اما رویکرد جدیدی که توسط بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور دنبال می شود این است که در زمان حیات و زندگی فرد بیمه شده، دستاوردهایی صنعت بیمه برای وی به همراه داشته باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از طراحی گسترده بیمه های زندگی برای مردم در آینده ای بسیار نزدیک خبرداد و افزود: شرکتهای بیمه فعال در این زمینه تاسیس خواهند شد. کریمی با تاکید بر اینکه بیمه های زندگی اهداف و رشته های متعددی دارد، عنوان کرد: شرکتهای بیمه در بخش بیمه عمر تاکنون فعال بوده اند.