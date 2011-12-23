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۲ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

"یحیی توره" بازیکن سال آفریقا شد

"یحیی توره" بازیکن سال آفریقا شد

هافبک ساحل عاجی تیم فوتبال منچسترسیتی، بازیکن سال 2011 قاره آفریقا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوش تیم فوتبال ساحل عاج از زمانیکه از سال 2010 از بارسلونا به من سیتی پیوست بازیهای خوبی برای این تیم ارائه کرده است. این هافبک در دیدار نیمه پایانی رقابتهای جام حذفی فوتبال انگلستان گل برتری تیمش را وارد دروازه منچستریونایتد کرد و سپس در دیدار پایانی به استوک گل زد و به انتظار 35 ساله منچسترسیتی در کسب جام پایان داد.

بر پایه گزارش ساکرنت، توره دومین بازیکن ساحل عاج است که موفق به کسب این عنوان می‌شود. دیدیه دروگبا پیش از این به این افتخار نائل آمده بود.

برترین بازیکن سال آفریقا از سوی مربیان تیمهای ملی قاره آفریقا برگزیده می‌شود.  

کد مطلب 1490809

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