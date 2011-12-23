استاندارد مازندران چهارمین دستگاه تولید درآمد در استان است

جواد اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر ظهار داشت: در سال گذشته برای اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی مازندران، 32 میلیارد و 840 میلیون ریال درآمد پیش‌بینی شده بود که با رشد 81 درصدی مواجه شده و میزان درآمد به حدود شش میلیارد تومان رسید.

وی اظهار داشت: فعالیت اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی در محورهای تدوین استاندارد، اجرای استاندارد و نظارت بر اجرای استاندارد پیگیری می‌شود و هم اکنون با شاخصه های استاندارد ملی ایران به بیش از 80 درصد ویژگی های استاندارد جهانی پاسخگو هستیم.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی مازندران تصریح کرد: نظارت بر اجرای استاندارد در دو محور بازرسی و صدور گواهی قابل پیگیری است.

اعتماد افزود: در حال حاضر برای شش هزار قلم کالا، گواهی استاندارد صادر می شود که با محدودیت نیروی انسانی و کمبود تخصص در سازمان استاندارد، این حجم خدمت رسانی از شرایط فوق العاده ای برخوردار است.

وی با اشاره به ظرفیتهای امکانات آزمایشگاهی استاندارد مازندران افزود: وجود آزمایشگاههای متالوژی پیشرفته در نوشهر و امیرآباد، گستره خدمات رسانی را به استانهای گلستان، گیلان و سمنان کشاند.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی مازندران با اعلام اینکه در بازرسی از واحدهای صنعتی 100 درصد اهداف محقق شد، تاکید کرد: در سال 90 از دو هزار و 286 واحد تولیدی زیر پوشش بازرسی صورت پذیرفته است.

وی با بیان اینکه بازرسی از جایگاههای عرضه سوخت‌ رسانی از اهداف و برنامه کاری اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان است، افزود: در سال 90 تعداد بازرسی از جایگاه‌های سوخت استان به دو هزار و 904 جایگاه رسیده است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی مازندران با اشاره به فعالیت 43 ایستگاه سیلندر پرکنی گاز مایع با حدود یک میلیون سیلندر گاز مایع و توزیع سالانه 100 هزار تن گاز مایع، مازندران را در امر ساماندهی صنعت گاز مایع در کشور جزو پنج استان برتر و شاخص دانست.