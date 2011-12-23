برگزاری نشست کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی و زیست شهری شوراهای لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زنجی بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: این نشست با هدف بسط و گسترش فعالیتهای فرهنگی اجتماعی شوراهای اسلامی شهرهای استان و در راستای توجه ویژه به مسائل فرهنگی و اجتماعی در شهرها برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: روسای کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی و زیست شهری شوراهای اسلامی شهرهای استان، اعضا، مشاوران و کارشناسان این کمیسیونها در این جلسه که با 9محور برگزار خواهد شد به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

زنجی بیرانوند با ضروری خواندن این گونه نشستها اظهار داشت: امروزه با توجه به تاثیر بسزای مباحث اجتماعی و فرهنگی در مدیریت شهری، لازم است مدیران شهری نگاه ویژه ای به این موضوع داشته باشند تا جایی که موفقیت شهرداریها بدون توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی غیرممکن خواهد بود.

پیش از این کمیسیون فرهنگی اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر خرم آباد در تیرماه سال جاری نیز میزبان اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی و زیست شهری شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانهای سراسر کشور بوده است.