60 مقاله آی اس آی در دانشگاه علوم پزشکی بابل تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله مصطفی ‌زاده شامگاه جمعه در سومین همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی با اشاره به اینکه تولید 60 مقاله آی اس آی در سال 2011 نشانه تلاش و فعالیت همکاران علمی و غیرعلمی دانشگاه علوم پزشکی بابل است، افزود: دانشگاه علوم پزشکی بابل باید با انجام برنامه‌های منسجم، برگزاری همایش‌ ها و ارائه راهکارهای علمی برای رسیدن به فناوریهای جدید تلاش کند.

وی افزود: پیشنهاد می‌کنیم این همایش به همایش تولید علم و فناوری تغییر نام یافته و به مدت دو روز برگزار شود تا با استفاده از متولوژی صحیح به پاسخهای درست دست یابیم که لازمه آن تحقیق و پژوهش است.

مصطفی ‌زاده بیان داشت: برای دستیابی به متولوژیهای جدید در این همایشها باید به دنبال فکر و ایده‌های نو باشیم و با نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در کشور به فناوریها و تولیدات محصولات جدید دست یابیم.



وی گفت: در سا‌لهای اخیر با حمایت مقام معظم رهبری گامهای بسیار موثری برای پیشرفت علم و فناوری در کشور برداشته شد که دانشگاه علوم پزشکی بابل در این باره نقشهای ارزنده ‌ای ایفا کرده است.



رئیس همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی بابل از نظر تولید مقالات علمی آی اس آی رشد چشمگیری داشته، افزود: در شش سال گذشته تولید مقالات آی اس آی در دانشگاه علوم پزشکی بابل از 10 مقاله به 60 مقاله ارتقا یافت که بر اساس ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و پزشکی از هزار و 500 امتیاز به پنج هزار و 75 امتیاز ارتقا یافته است.