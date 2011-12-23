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۲ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

سایت زمان اعلام کرد:

دنیزلی پیشنهاد سرمربیگری تیم پرسپولیس را پذیرفت

دنیزلی پیشنهاد سرمربیگری تیم پرسپولیس را پذیرفت

"مصطفی دنیزلی" در یک برنامه تلویزیونی از پذیرش سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دنیزلی که پیش از این در تیم فوتبال پرسپولیس مربیگری کرده، با انعقاد قراردادی 18 ماهه هدایت این تیم را برعهده گرفت.

بر پایه گزارش سایت زمان، این مربی 61 ساله ترک که پیش‌تر در ماه سپتامبر پیشنهاد پرسپولیسی‌ها را رد کرده بود در یک گفتگوی تلویزیونی با یک شبکه ترکیه‌ای اعلام کرد که به مسئولان باشگاه ایرانی پاسخ مثبت داده است.

پرسپولیس از زمان استعفای حمید استیلی در تاریخ 18 آذر، سرمربی نداشت. این تیم در پایان نیم فصل با کسب 22 امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر قرار گرفت.

کد مطلب 1490826

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