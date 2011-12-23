مسابقات بسکتبال با ویلچر لیگ برتر کشور در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، امسال در مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین باشگاه های کشور هشت تیم حضور دارند که دیدارهای خود برای صعود به مرحله نهایی را در دو گروه برگزار می کنند تا مدعیان مشخص شوند.



تیم های بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین کهریزک تهران، هیئت مرکزی و پیام ارتباطات اصفهان حریفان تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در مرحله گروهی رقابت های سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور هستند.



در واقع در بین هشت تیم شرکت کننده در پیکارهای این فصل مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین باشگاه های کشور تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار قم برای نخستین بار در لیگ برتر با آنها به رقابت می پردازد.



بر اساس قرعه کشی، تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در گروه نخست این مرحله با تیم‌های مطرح آسایشگاه خیریه کهریزک، پیام ارتباطات اصفهان و هیئت مرکزی همگروه شده است.



در دیگر گروه مسابقات امسال سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین باشگاه های کشور، تیم های بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین هیئت خوزستان، هیئت زنجان، هیئت ایلام و ایثار تهران برای صعود با یکدیگر مسابقه می دهند.



بعد از اینکه مراحل اول و دوم این رقابت ها به میزبانی تیم های بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین هیئت مرکزی و کهریزک تهران برگزار شد، از نخستین روز زمستان چهار تیم حاضر در این گروه رقابت های خود در مرحله سوم را در قم آغاز کرده اند.



طبق برنامه ریزی صورت گرفته، قرار است مسابقات دور مقدماتی فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور در هر گروه، در چهار مرحله به طور متمرکز برگزار شود، ضمن اینکه پس از برگزاری پیکارهای دور مقدماتی، از هرگروه دو تیم برتر به مرحله پلی‌آف مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور صعود می کنند.



مرحله دوم به این شکل برگزار می شود که تیم اول گروه نخست با دوم گروه دوم و تیم اول گروه دوم با دوم گروه نخست دیدار می کند تا رده‌بندی اول تا چهارم تیم های حاضر در لیگ برتر بسکتبال با ویلچر نیز مشخص شود.



این در حالی است که دو تیم سوم و چهارم هرگروه نیز برای رده‌های پنجم تا هشتم به رقابت می پردازند و در پایان نیز تیم های هفتم و هشتم به مسابقات دسته اول بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور در سال آینده سقوط خواهند کرد.



تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در این رقابت که تا امشب ادامه دارد به ترتیب با تیم های هیئت مرکزی، کهریزک تهران و تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین پیام ارتباطات اصفهان دیدار می کند تا سه باخت مرحله دوم را جبران کند.

