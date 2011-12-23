دورویی غرب حد و اندازه ندارد/ مدعیان دموکراسی و حقوق بشر باید توجیه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی "وزگلیاد"، "سرگئی ریابکف" گفت: ایالات متحده و متحدان آن در ناتو به آسانی اصول بنیادین حقوق بین‌المللی را نادیده می گیرند.

وی افزود: ما این اواخر می بینیم که اعضای ناتو و یا به تعبیر بهتر آمریکا، فرانسه، انگلستان و کشورهای دیگر همفکر آنها در مورد اساس حقوق بین‌الملل بطور شگفت آوری سهل انگاری می کنند.



ریابکف که با رادیو "صدای روسیه" گفتگو می کرد، خاطر نشان نمود: اگر به دوران اواخر سالهای 1990 تاکنون نگاه کنیم، طی این مدت کشورهای مذکور چند سابقه خطرناک در شبه جزیره بالکان و خاورمیانه بوجود آوردند.

معاون وزیر امور خارجه تأکید نمود: "در واقع مقررات و قواعد بنیادی حقوق بین‌المللی که طی دهها سال شکل گرفته اند توسط غربی ها به دور انداخته شد و از روی آنها گذشتند."



معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: موقعیتی بروز کرده که در آن توسل به زور از طرف شورشیان مسلح به عنوان امر عادی معرفی می شود. این امر به زیبایی توجیه می شود. نظریه مسئولیت در مورد دفاع یا مسئولیت حین دفاع مطرح می شود. این امر به معنی ویراستاری مجدد افکار قدیمی است.



این دیپلمات گفت: پایبندی به حقوق نه تنها در امور داخلی کشور بلکه در روابط بین‌المللی هم کاملاً ضرورت دارد. فلسفه بافی در مورد دموکراسی و برتری حقوق بین الملل بر امور داخلی و زیرپا گذاشتن اینها در امور بین‌الملل به معنی رسیدن به اوج دورویی است. بنابراین لازم است اینها توجیه شوند و برای اینکه متوجه این اشتباه شوند گاه لازم است از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل استفاده شود و اشتباه و خطا به کشورهایی که کلمات "حقوق و دموکراسی" را بر روی بیرق سیاست خود حک کرده اند، خاطرنشان شود.