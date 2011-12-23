271 نفر در کارخانه زاگرس پوش بروجرد فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم چگنی در حاشیه بازدید سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از شرکت تعاونی زاگرس پوش بروجرد با اشاره به اعتبار بیش از 5 میلیارد ریال به عنوان سرمایه ثبت شده این شرکت، اظهار داشت: در حال حاضر 271 نفر در این کارخانه مشغول فعالیت هستند.

وی ادامه داد: در صورت وجود حمایت های دولتی این کارخانه امکان توسعه شیفت های کاری را تا دو شیفت در روز دارا است.

مدیرعامل کارخانه زاگرس پوش بروجرد تصریح کرد: کارخانه زاگرس پوش بروجرد با بهره گیری از جدیدترین صنایع دوزندگی در جهان و پیشرفته ترین دستگاهها در زمینی با مساحت 6595 متر و زیربنای 4950 متر در حال فعالیت است.

وی با اشاره به تولید 9 ماهه این کارخانه اظهار داشت: در 9 ماهه نخست سال جاری بیش از 46 هزار شلوار تک، بیش از 44 هزار پیراهن و سه هزار و 696 کاپشن در این کارخانه تولید شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در مدت یاد شده بیش از 20 هزار کت تک در کارخانه زاگرس پوش تولید شده است.

حجت الله بیرانوند سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این بازدید زاگرس پوش را یکی از صنایع مهم تولید پوشاک استان و کشور دانست و گفت: مدیریت صنعت استان آمادگی همکاری را برای توسعه و گسترش صنایع تولیدی و فعال دارد.