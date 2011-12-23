تدوین برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده تا سال 91

زهرا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس تصمیم مجلس بودجه ریزی بحث زنان و خانواده به دستگاهها واگذار می شود گفت: هم‌اکنون ماده 230 برنامه پنجم توسعه در دستور کار دولت قرار گرفته و بر همین اساس تدوین برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده به این مرکز محول شده است.

وی با بیان اینکه به منظور تدوین برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده، کمیته راهبری با حضور مدیران ارشد، کمیته مبانی، کمیته تلفیق و کارگروه‌های تخصصی متعدد در مرکز امور زنان تشکیل شده خاطرنشان کرد: تلاش شده تا با توجه به رویکرد دولت یعنی "حرکت در چارچوب تحقق ارزش‌ها و مبانی" بسته اجرایی این برنامه برای سال 1391 تدوین شود.

به گفته وی، توجه بیشتر به رویکرد ارتقاء بینش، بصیرت و مهارت‌های زندگی با استفاده از ابزارهای فرهنگی، خانواده محوری به معنای حداکثر تلاش برای ارتقاء توانائی‌ها و حل مسائل در چارچوب خانواده و توجه به ضرورت شفاف‌سازی اطلاعاتی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از وضعیت زنان در حوزه‌های مختلف از سایر محورهایی است که در تدوین برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده مورد توجه قرار گرفته است.

سجادی ادامه داد: تلاش برای تحقق مصوبات استانی دولت در حوزه زن و خانواده و تأکید بر رویکرد شناسایی چالش‌ها و مسائل اصلی در حوزه زن و خانواده و تمرکز برنامه‌ها بر حل آنها از جمله برنامه های مورد توجه مرکز امور زنان است.