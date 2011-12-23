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۲ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

جنبلاط:

امیدواریم ایران و روسیه در خروج سوریه از بحران نقش ایفا کنند

امیدواریم ایران و روسیه در خروج سوریه از بحران نقش ایفا کنند

رئیس حزب سوسیالیت ترقیخواه لبنان ابراز امیدواری کرد که ایران و روسیه بتوانند نقش خود را برای خارج شدن سوریه از بحران کنونی ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ولید جنبلاط"  در دیدار روز گذشته خود با "غضنفر رکن آبادی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با اشاره به تحولات سوریه، بر لزوم تقویت گفتگو میان دولت و معارضین تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش بارز جمهوری اسلامی ایران در منطقه ابراز امیدواری کرد ایران و روسیه بتوانند نقش مهمی برای خروج سوریه از بحران ایفا نمایند.

در این دیدار همچنین سفیر ایران اظهار داشت: ناامنی در سوریه تأثیر به سزایی در ناآرامی کل منطقه خواهد داشت و دخالت خارجی در تحولات داخلی سوریه موجب تشدید بیشتر بحران می‌شود. اکنون عمده کشورهای منطقه باور دارند موضوع تحولات سوریه، موضوع اصلاحات نیست بلکه هدف اساسی تضعیف محور مقاومت است.

سفیر ایران در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص سفر ولید جنبلاط به ایران ابراز امیدواری کرد این سفر در سال آینده میلادی انجام پذیرد.

کد مطلب 1490869

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