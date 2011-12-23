  1. استانها
  2. گلستان
۲ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

دو کتاب در گلستان رونمایی شد

دو کتاب در گلستان رونمایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دو کتاب از تالیفات نویسندگان گلستان با حضور محمدعلی بهمنی شاعر کشوری رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتابها شامل بام خیال و عشق و محدوده آن است که در چهارمین شب از ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان رونمایی شد.

کتابهای عشق و محدوده آن نوشته الیزابت کراری و ترجمه بهرام بختیاری سعید و ثمانه عرب احمدی از انتشارات رشد فرهنگ و بام خیال نوشته رامین کبیری از انتشارات مقسم رونمایی شد.

کتاب عشق و محدوده آن، به چگونگی ابراز محبت به کودکان برای تاثیر مثبت در رفتار پرداخته و بام خیال مجموعه ای از اشعار است که شاعر آن در دو بخش، به شعر نیمایی و اشعار کلاسیک پرداخته است.
 
به گزارش مهر، در مجموع 14 کتاب در ششمین نمایشگاه کتاب استان گلستان رونمایی می شود.

این نمایشگاه در 250 غرفه و با حضور 350 ناشر کشوری از روز دوشنبه در گرگان آغاز شد و تا چهارم دیماه ادامه دارد.
کد مطلب 1490870

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها