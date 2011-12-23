امیر فاتح وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگرچه اندازه گیری و تست میزان بخارات بنزین در مرحله تولید الزامی است و در مراکز تست آلایندگی خودروها در هشتگرد انجام می شود اما مراکز معاینه فنی در حال حاضر دستگاه اندازه گیری بخارات بنزین ندارند.

به گفته وی، برای اندازه گیری بخارات بنزین بایستی تمام دیگر عوامل ثابت باشند که فعلاً چنین امکانی در مراکز فنی خودروها وجود ندارد.

وحدتی اظهار داشت: اگر خودروها مجهز به کنیستر باشند تقریباً تمام بخارات بنزین جذب می شود. بنابراین مراکز معاینه فنی خورو ها بایستی در کنترل وجود این کاتالیست در خودرو ها بسیار سختگیرانه عمل کنند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گفت: نبود یا نقص مبدلهای کاتالیستی می‌تواند میزان تولید آلایندگی خودروها را تا 10 برابر افزایش دهد.



پیش از این مسئولان مراکز فنی خودرو ها اعلام کرده بودند مبدل های کاتالیستی پس از گذشت 2 تا 3 سال از بین می روند و یا کارایی لازم را ندارد به همین دلیل باید خودروسازان ضمن توجه به نصب این قطعه مهم که نقش به سزایی در میزان تولید آلایندگی ها خودروها دارد با ارائه خدمات مناسب پس از فروش نسبت به تعویض مبدل های کاتالیستی معیوب با قیمت مناسب اقدام کنند.

کنیستر در خودروها، قطعه ای بسیار مهم است که در جذب بخارات بنزین نقش بسیار مهمی دارد که بایستی اقدامات لازم برای مکلف کردن خودروسازان نسبت به نصب و تامین قطعات مبدل کاتالیستی و کنیستر در خودروهای در حال تولید و همچنین خودروهایی که با گذشت زمان در این قطعات دچار نقص شده اند، صورت گیرد تا گامی در راستای کاهش میزان آلاینده ها توسط خودروها صورت گیرد.