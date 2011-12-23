تنها دشمنان منطقه از نا امنی سود می برند

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین امیر عبدالهیان معاون وزیر امور خارجه در امور کشورهای عربی و آفریقائی اقدامات تروریستی روز جاری در بغداد را که منجر به کشته و زخمی شدن دهها تن شد قویا محکوم کرد.

وی با اشاره به اینکه این انفجارات عمدتا در مناطق شیعه نشین بغداد انجام شده است گفت اقدامات گروههای تروریستی که با هدایت و طراحی برخی طرفهای خارجی و با هدف ایجاد اختلاف در صفوف واحد مردم مسلمان عراق انجام می شود محکوم به شکست است.

وی افزود مردم فهیم و آگاه عراق در کنار دولت منتخب این کشور مسیر سیاسی کشور خود را با اقتدار و موفقیت به پیش برده و با تحمل سختیهای فراوان این کشور را از وجود نیروهای اشغالگر نجات داده اند ،پاسخ دندان شکنی به عوامل این فتنه نیز خواهند داد.

معاون وزیر خارجه کشورمان با هشدار نسبت به عواقب این قبیل اقدامات و تاثیر آن بر امنیت عراق و منطقه گفت کسانیکه در ورای این انفجارات قرار دارند بدانند که تنها دشمنان منطقه از این اقدامات سود خواهند برد.

