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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

شانزدهمین وقف جدید در استان قزوین ثبت شد

شانزدهمین وقف جدید در استان قزوین ثبت شد

بوئین زهرا - خبرگزاری مهر: سرپرست دفتر نمایندگی اوقاف شهرستان بوئین زهرا گفت: به مناسبت ماه محرم الحرام یک مورد وقف جدید توسط شانزدهمین واقف خیر اندیش در استان قزوین به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این واقف خیراندیش، بتول زمانی ساکن شهر سگزآباد با حضور در دفترنمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان بوئین زهرا، یک باب واحد مسکونی خود را وقف کرد.
 
این بانوی خیر پس از انجام مشاوره های متعدد با کارشناسان امور وقفی این دفتر، شش دانگ کامل یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 560 مترمربع دارای سند مالکیت به شماره 8408 واقع در شهر سگزآباد را وقف کرد.
 
حجت الاسلام مرتضی کریمی سرپرست دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان بوئین زهرا ارزش ریالی این واحد مسکونی را افزون بر یک میلیارد و600 میلیون ریال ذکر کرد.
 
وی در خصوص نیت واقف گفت: یک سوم از عواید حاصله به مصرف رد مظالم (خمس و زکات ) یک سوم جهت کمک به هزینه های جاری و مرمت مسجد حضرت رسول (ص) سگزآباد و یک سوم باقیمانده به مصرف خیرات و مبرات با نظر متولی خواهد رسید. 
 
کریمی در خصوص چگونگی اداره این موقوفه گفت: اداره این موقوفه طبق نظر واقف در ابتدا با یعقوب زمانی قدیمی است و بعد از ایشان متولی موقوفه اوقاف و امورخیریه شهرستان بوئین زهرا می باشد.
 
بتول زمانی شانزدهمین واقف خیراندیش استان قزوین در سال جاری است.
کد مطلب 1490884

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