رویکرد فیلم فجر سال ها پیش باید تغییر می کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترعلی اکبر ولایتی در این نشست با اشاره به اهمیت و جایگاه مهم جشنواره فیلم فجرگفت: اینکه دراین دوره جشنواره رویکردها و زاویه نگاه و کارتان را تغییر دادید و با برداشت و رویکرد دیگری به قضیه نگاه می کنید کاراساسی و درستی کردید و باید مدت ها قبل و از سال ها پیش این کار را می کردیم و من از این اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سینمایی تشکر می کنم.

وی افزود: یکی از فیلمسازان عنوان می کرد که فیلمی از سوی یک کارگردان ایرانی برای فستیوال "کن" فرستاده شده که ژیل ژاکوب، گفته بود: اگر این فیلم را علیه ایران تهیه کرده بودند، با همین ویژگی ها، آن را در فستیوال نمایش می دادیم؛ اما چون علیه امریکاست نمایش نمی دهیم.

به گفته وی جای تاسف دارد که بعضی از آدم ها که در هنر و فرهنگ هم شخصیت برجسته ای نیستند کاری می کنند که در جمهوری اسلامی مورد تحقیر قرار گیرند تا مورد توجه غربی ها قرار گیرند.

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری ادامه داد: وقتی آن ها با اهداف سیاسی و مغرضانه در همه زمینه ها به ویژه عرصه های فرهنگی و سینمایی رفتار می کنند، ما هم اگر بخواهیم در سینما کاری اساسی بکنیم باید قواعد و زمین بازی را خودمان تعیین کنیم واگر با سازو کار درست و هدفمند، کارها را درست و حسابی عرضه کنید که فارغ از قضاوت های سیاسی، از ارزش های هنری هم برخوردار باشد، قطعا، به دنبال شما خواهند آمد.

وی با بیان اینکه در کشورهای اسلامی، افراد هم عقیده و هم نفس با ما کم نیستند، گفت: متأسفانه، در حوزه هنرهای جدیدی که منشأ آنها کشورهای اسلامی و ایران نیست، از ابتدا با ضعف و غفلت حرکت کردیم؛ لیکن در حوزه هایی که مبدا و مبدعش خود ما بودیم و ابتکار دست ما بود، حرف اول را زده ایم و همچنان، پیشتاز و تاثیرگذاریم.

دکتر ولایتی با بیان اینکه در بیشترهنرهای صد و شصتگانه میراث فرهنگی ازقبیل کاشی کاری، زرین فام وهنرهای سنتی، و ... دنیا باید از ما یاد بگیرد؛ یادآور شد: اگر در حوزه سینما هم از ابتدا مستقل عمل می کردیم، حال و روز ما قطعاً، از وضع موجود بهتر بود؛ صهیونیزم، هالیوود را در انحصار و اسارت خودش درآورده؛ همانطور که کمپانی پارامونت، مجله تایم و تلویزیونCNN مال آن ها است.

وی با اشاره به سیاست های مغرضانه و سیاسی غربی ها در حوزه سینما افزود: نمونه کار آنها فیلم سینمایی" 300" است که از نظر هنری بسیار پایین و به لحاظ فرهنگی، غیر قابل دفاع؛ اما همین قدر که نیات یهودی ها و صهیونیست ها را در قالب فیلم و به تلافی حزب الله لبنان بر سر جمهوری اسلامی ایران درآورده است، آن را تحسین می کنند. به نظر من وارد شدن در حریم سینمای غربی، ابتذال است.

دکتر ولایتی با اشاره به فیلم سینمایی مرحوم "سیف الله داد" در باره فلسطین اشغالی، توجه به مبحث "بیداری اسلامی" را نوعی وظیفه خواند و گفت: در مورد بیداری اسلامی کس دیگری نیست که کار را انجام دهد. از آنجا که ما بیداری اسلامی را با گوشت و پوست و خونمان لمس کردیم می توانیم آن را به دنیا نشان دهیم و در اجلاس بیداری اسلامی که همزمان با جشنواره بین المللی فیلم فجرامسال برنامه ریزی شده، اگر هنرمندان، کارگردانان و دست اندرکاران این موضوع از کشورهای اسلامی در ایران با طرح ها دیدگاه ها و مباحث تحلیلی و روشنگرانه به یک جمع بندی و رویکردهای راهبردی و مشخص برسند شک نکنید آثار و برکات بسیاری به همراه خواهد داشت و می شود به آینده این موضوع امید بست.

وی، با اشاره به ابراز شگفتی کارگردانان مصری از تولیدات تصویری و سینمایی ایران یادآور شد: چند سال پیش بعضی از کارگردانان مصری شگفت زده شدند از اینکه درسینما و تلویزیون ایران بدون استفاده از صحنه های مبتذل و الگوبرداری از سینمای هالیوود و بالیوود حجم وسیع تولید آثار فاخر وجود دارد.

وی در مبحث بیداری اسلامی و اجلاس پیرامون آن عنوان کرد: در این نشست ها، ما علاوه بر اینکه دیدگاه جمهوری اسلامی را می گوییم این را هم خواهیم گفت که این فقط تئوری نیست و ملت ما نمونه عملی این اندیشه است که سی و سه سال در ایران موفق شده و در مقابل تهدیدها و اقدامات مخالفی که غربی ها و عواملشان دارند مقاومت کرده و در حال پیشرفت است و برای بقیه نیز الگو شده است.

دکتر ولایتی در این نشست ضمن تکریم نظام ولایت فقیه گفت: شما ببینید از انقلاب کبیر فرانسه بیش از دویست سال می گذرد. در طول تاریخ معاصرهمه کشورهای اسلامی سعی کردند به نوعی راه آنها را بروند اما یک نمونه بین همه پنجاه و هفت کشور اسلامی نیست که راه لیبرال دموکراسی را رفته باشد و امروز به لحاظ ترقی جزء کشورهای درجه دو یا درجه سه شده باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه، بسیاری حتی لباس، الفبا و زبانشان را هم عوض کردند؛ مثل ترکیه، که امروزنمی توانند حتی، با ترک های دیگر ارتباط برقرار کنند؛ خودشان را از الفبای کهن و میراث فرهنگی ترکیه محروم کردند ولی به اروپا هم، نرسیدند.

مشاور امرو بین الملل مقام معظم رهبری ادامه داد: در این اجلاس می توانیم با افراد آزادی که از کشورهای اسلامی می آیند، میزگرد آزاد بگذاریم تا همه حرفشان را بزنند و راجع به مفاهیمی چون: جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، موانع بیداری اسلامی، سنی، شیعه، هنر، هنر اسلامی، فلسفه هنر و ... گفتگو کنند.

وی تأکید کرد: باید راجع به این گفتگو شود که اصلاً جهان بینی یک مسلمان معتقد به اسلام چیست و با جهان بینی غربی چه فرقی دارد؛ وقتی تولید آنها آن گونه است، تولید ما باید چگونه باشد؟ باید از این فرصت استفاده شده و نهادی تشکیل شود؛ یا این کار نهادینه گردد و سازماندهی شده، سالی یکبار صورت بگیرد. مثل همین بیداری اسلامی که مبدعش ایران بود.

وی، تشکیل اجلاس تخصصی فیلم و سینما را نیز، به عنوان زیر مجموعه فعالیت های شورای هماهنگی نشست بیداری اسلامی، به دبیر سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر و جامعه سینمایی پیشنهاد کرد و افزود: قطعا، نشست های تخصصی در زمینه های مختلف مثل: سینما و تئاتر، معماری، مهندسی و غیره مفید و اثربخش خواهد بود.

محمد خزاعی دبیر جشنواره بین المللی فیلم فجر در این نشست ضمن قدردانی از مشاور مقام معظم رهبری به خاطر اهتمام به جایگاه سینما و موضوع بیداری اسلامی به ارائه گزارشی از روند برنامه ها و سیاست های این دوره جشنواره پرداخت و گفت: جشنواره فیلم فجر با تغییر در نگاه و رویکردهای محتوایی به تاسی از سیاست های کلان نظام و دغدغه های معاونت سینمایی به منظور هدفمندسازی به عالی ترین نیازها و ضرورت های سینما بر پایه "اخلاق، آگاهی و امید"شکل گرفت.

وی ادامه داد: دیدار با علما و مراجع در راستای رفع ابهامات و آسیب های سینما و تبیین نیازها و ضرورت ها، نشست هم¬اندیشی با سینمایی ها و شخصیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اساتید برجسته در حوزه های مختلف، توجه به همگرایی و هم فکری خانواده سینما، توجه به استراتژی جدید درعرصه بین الملل با هدف شناسایی افق ها و جریان های تازه و مستقل و کشف ظرفیت های مشترک با همه هنرمندان و سینماگرانی که با ما در سه محور "آرمانی"، "آیینی" و "دینی" اشتراک دارنداز جمله رویکردها بوده است.

وی، نگاه به کشورهای جهان اسلام با هدف تقویت مناسبات دوستی فیمابین و دستیابی به انسجام جامعه سینمایی و هنری جهان اسلام در جهت تحقق منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، گسترش فضای حضور موثر سینمای کشورهای اسلامی در قالب بخش های بیرق طلایی و ققنوس زرین، سینمای سعادت و جایزه ایمان، امید و بصیرت که نصویرگر عظمت اسلام و مسلمانان باشد را از دیگر برنامه های جشنواره ذکر کرد و اضافه کرد: کیفی گرایی و توجه به استانداردسازی را جدی تر گرفتیم و برای غنی سازی فضای جشنواره کوشیدیم برنامه های جانبی را پیش بینی کنیم.

خزاعی تاکید کرد: برگزاری کنفرانس بین المللی "هالیودیسم و سینما" برای شناسایی و تحلیل آسیب ها و تهدیدات سینمای غرب و کالبدشکافی سناریوهای مغرضانه سینمای غربی و صهیونیستی برای تخریب و تخطئه میراث ملی و بومی و تغییر استراتژی بین الملل مبتنی بر موضوعات و مضامین ظلم‌ستیزی،عدالت‌خواهی،تروریسم،حقوق بشر و بیداری ملت‌ها و برگزاری اجلاس" بیداری اسلامی" با حضور هنرمندان، پژوهشگران و محققان جهانی و اسلامی از محورهای پیش بینی شده در ساختار سی امین جشنواره است.

در این نشست محمد صنعتی، مهدی همایونفر، یزدان عشیری، کوروش پیرو و سیاوش حقیقی دبیر جشنواره فیلم فجر را همراهی می کردند.