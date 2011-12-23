هوشمندسازی مدارس حرکت به سمت روش های نوین یادگیری و یاددهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ماکنعلی در جمع معاونان آموزش ابتدایی شهرستان ها و مناطق استان، سند تحول بنیادین را یک سند ریشه ای، نظام مند و آینده نگر مبتنی بر آموزه های وحیانی و دینی دانست و گفت: اجرای این سند مطالبه چند ساله نظام به ویژه مقام معظم رهبری بوده است.

وی با اعلام اینکه در سند تحول بنیادین، 120 راهکار برای ارتقاء کیفی آموزشی و پرورشی لحاظ شده است، افزود: خروجی آموزش و پرورش با اجرای این سند، باید نیروی تراز جمهوری اسلامی یعنی نیرویی متدین، خداباور، دین باور، جامعه پذیر و قانونمدار باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان استقرار نظام آموزشی 3-3-6 را یکی از برنامه های تحولی مقام عالی وزارت خواند و گفت: برای تقویت و پوشش اهداف مقطع ابتدایی و اهدافی که در سند تحول پیش بینی شده، باید به دنبال ایجاد پایه ششم ابتدایی باشیم.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح تمام زوایای کار دیده شده و در اولین گام 4 کمیته ساماندهی نیروی انسانی، کمیته فضاهای آموزشی و پرورشی، کمیته برنامه ریزی و محتوای آموزشی وکمیته پشتیبانی و اطلاع رسانی در استان و متناظر با آن در هر شهرستان و منطقه تشکیل می شود.

ماکنعلی با بیان اینکه در نظام جدید آموزشی 3-3-6 از سال تحصیلی آینده، سال اول راهنمایی را نخواهیم داشت افزود: در پایه ششم ابتدایی دو عنوان درسی کار و فناوری و فکر و زندگی به دیگر عناوین درسی مقطع ابتدایی افزوده می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان در ادامه با اشاره به رویکرد آموزش و پرورش در مسیر آموزش های مبتنی بر فناوری گفت: هوشمندسازی مدارس حرکت به سمت روش های نو یادگیری و یاددهی است.

ماکنعلی مقدمه اجرای هوشمندسازی مدارس در استان را اتصال مدارس به اینترانت ملی برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 400مدرسه به اینترانت ملی وصل شده که این رقم تا پایان سال به هزار مدرسه خواهد رسید.

وی در پایان طرح نهضت حفظ قرآن را طرحی ارزشمند خواند و گفت: سهمیه امسال استان در اجرای طرح نور، 55 هزار نفر است که 16 درصد دانش آموز و 4 درصد فرهنگی خواهد بود.

کیهان ندری معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش لرستان نیز اجرای موفق و دقیق استقرار نظام آموزشی جدید 3-3-6 در استان را منوط به احصاء وضعیت موجود و تشکیل به موقع کمیته های مختلف در شهرستان ها و مناطق استان دانست و گفت: برای استقرار نظام آموزشی جدید تمام تمهیدات لازم اندیشیده و هیچ مشکلی وجود ندارد.