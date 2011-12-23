به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، دکتر یوسف الاحمد استاد فقه دانشگاه امام محمد بن سعود در ریاض گفت: براساس قوانین شرع اختلاط زن و مرد نه در داخل مسجدالحرام و نه خارج از آن مجاز نیست.

وی افزود: در شرایط کنونی دو نوع اختلاط وجود دارد، اختلاطی که معمولا در معابر و جمرات و منا رخ می دهد و اختلاطی که در حین طواف ایجاد می شود.

الاحمد خواستار ساخت طبقات جداگانه ای برای زنان شد و اظهار داشت که این این امر می تواند به افزایش تعداد زائران حج و عمره نیز کمک کند.

وی تصریح کرد: ساخت این طبقه جدا یک راه حل مهندسی است که برای زنان یک حریم قائل می شود و آنها را از دوربینها دور نگاه می دارد و مانع پخش تصاویر آنها در شبکه های ماهواره ای می شود. آیا این حق زنان نیست که هنگام طواف با مردان درگیر نشوند؟

این استاد دانشگاه پیش از این همین دیدگاه ها را در یک گفتگوی تلویزیونی منعکس کرد. همچنین در نظرخواهی عرب نیوز از دو نفر از علمای عربستان یکی از آنها از چنین ایده ای حمایت نکرد و اظهار داشت که این ایده عملی نیست؛ دیگری نیز از اظهار نظر درباره آن خودداری کرد و این مسئله را به شورای علمای ارشد اسلامی عربستان سپرد.