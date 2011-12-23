برخی رژیمهای عربی دنباله رو امپریالیسم و صهیونیسم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، یک حزب تونسی بر حمایت خود از نظام سوریه در برابر توطئه ها و هجمه خارجی تاکید کرد.



حزب الامه تونس دخالتهای عربی، ترکی و غربی در امور داخلی سوریه را محکوم و تاکید کرد سوریه برای دهه های طولانی، نماد قدرت ایستادگی و مقاومت امت عربی در برابر متجاوزان و توطئه گران و پشتیبان جنبش آزادیبخش عربی بوده است.



این حزب در بیانیه خود تاکید کرد در کنار رهبران سوریه علیه تلاشهای ترکیه که برای سیطره امپریالیسم آمریکایی و صهیونیستی بر سوریه همانند آنچه در لیبی رخ داد، قرار گرفته است.



این حزب اقدام مقامات جدید تونس در دادن اجازه برگزاری نشست به کسانی که خود را اپوزیسیون سوریه می دانند در خاک تونس و استقبال از آنها و سخنرانی برای آنها به نمایندگی از ملت تونس که صفحه آزادی را در جهان عرب گشود، محکوم کرده است.



این حزب درباره خطر برهم خوردن معادلات که نهادهای امپریالیستی و صهیونیستی به آن دست می زنند، هشدار داد .



حزب الامه تونس برخی رژیمهای عربی مزدور امپریالیسم و صهیونیسم جهانی را که دنباله روی آنها از غرب امپریالیستی برای ملتهای عربی آشکار شده است، محکوم کرد.