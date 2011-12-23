کرمانشاه در هفته آینده بارشهای پراکنده ای دارد

مجتبی میلادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آخرین تحلیل از نقشه های هواشناسی بیانگر نزدیک شدن موجی ناپایدار به کشور است که از امروز تا روز یکشنبه جو استان را تحت تاثیر خود خواهد داشت.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه تاکید کرد: این موج که طی امروز و فردا غالبا باعث رشد ابر، در بعضی ساعات وزش باد و احتمالا بارشهای خفیف و پراکنده باران در سطح استان می شود.

وی افزود: این موج در روز یکشنبه تقویت خواهد شد و باعث بارندگی در نقاط بیشتری از سطح استان خواهد شد.

میلادی با اشاره به اینکه بارش در روز یکشنبه شدید نخواهد بود، تصریح کرد: این بارشها فراگیر نبوده و تنها در نواحی شمال و شمال غرب استان نمود بیشتری خواهد داشت.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه تاکید کرد: ممکن است که موج مذکور در مدت حضور خود، در بعضی ساعات به ویژه در نواحی غربی و گرمسیری استان، هوا را کم و بیش غبارآلود کند که این احتمال فردا و در اوایل روز یکشنبه بیشتر به نظر می رسد.

میلادی افزود: از روز دوشنبه تا حداقل روز چهارشنبه پدیده خاصی برای سطح استان پیش بینی نمی شود.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به اینکه متوسط دمای هوای استان کرمانشاه در 24 ساعت آینده تغییرات زیادی نخواهد کرد، گفت: دمای هوای استان کرمانشاه از روز یکشنبه هفته آینده تا پایان هفته روندی نزولی خواهد داشت.