مهرزاد خرد در گفتگو با مهر در زمینه واردات میوه اظهار داشت: برای کشوری که بزرگترین تولید کننده میوه محسوب می‌شود، واردات میوه می تواند منجر به سرخوردگی تولید کننده شود و اثرات روانی به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: ‌هر محصولی حتی میوه که به کشور وارد می‌شود، بدون شک باعث متضرر شدن تولیدکننده خواهد شد. این مقام مسئول در سازمان جهادکشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه خارجی‌ها اعتراف می‌کنند کیفیت میوه‌های ایرانی به مراتب بهتر از محصولات سایر کشورها است، تصریح کرد:‌ حتی از دیدگاه مصرف کننده‌ها نیز محصولات داخلی کیفیتی بهتر از محصولات خارجی دارد. به طور مثال، پرتقال شمال از پرتقال مصری کیفیت بهتری دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس مطرح کرد: وظیفه جهاد کشاورزی تولید محصول با کیفیت و کمیت مناسب است و در این زمینه این وزارتخانه رسالت خود را عمل کرده است.

وی افزود: در حال حاضر مشکل ما نه تنها ضربه‌ای است که واردات به بدنه تولید می‌زند بلکه نقصان در صادرات میوه یکی دیگر از دغدغه‌های ما محسوب می‌شود. در حالی که استان فارس 10 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی دارد، تنها دو درصد آن به خارج از کشور صادر می‌شود.

خرد ضمن یادآوری مصوبات سفر استانی رئیس جمهور به استان فارس، خاطرنشان کرد: در سفر استانی رئیس جمهور به فارس تکلیف شده است تا تولید به گونه‌ای مدیریت شود که ظرف سه سال آینده بتوانیم نیاز کشورهای خلیج فارس را در زمینه محصولات کشاورزی و مواد غذایی تامین کنیم.

این مقام مسئول در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: بارها اعلام کردیم آماده هستیم تا با هر حجمی محصولات کشاورزی را به سایر کشورها صادر کرده یا حتی مطابق با ذائقه بازارهای هدف ثبت سفارش کرده و تولید محصولات مختلفی را داشته باشیم اما متاسفانه از طرف دستگاه‌های متولی صادرات هیچگاه جوابی تا کنون نداشته‌ایم.

وی تاکید کرد: علیرغم همه تاکیدات صورت گرفته تا کنون هیچ رشد قابل توجهی در زمینه صادرات میوه و سایر محصولات کشاورزی که منطبق با سیاست‌های نظام باشد ندیده‌ایم.

خرد ضمن یادآوری تصمیمات اتخاذ شده در زمینه عرضه محصولات کشاورزی در میادین میوه و تره‌ بار در کلانشهرهای مختلف، مطرح کرد: ‌چند سال تصمیمی گرفته شد تا در این میادین تولید کننده محصول خودش را مستقیم عرضه کند اما از آنجایی که این میادین در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته بود به مزایده گذاشته شد و کسانی که مزایده را گرفتند مجبور شدند اجاره‌های بیشتری پرداخت کنند، در نتیجه این امر باعث افزایش قیمت محصولات کشاورزی در میادین میوه و تره بار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در حال حاضر رغبتی برای بسته بندی کیفی محصول وجود ندارد و تولیدکننده مجبور می‌شود به صورت فله‌ای محصول خود را در این میادین به صورت ارزان عرضه کند که متاسفانه سهم تولیدکننده ما از ارزش نهایی محصولات کشاورزی بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: چرا سهم تولیدکننده مرکبات از ارزش محصول 30 درصد است و 70 درصد باقی مانده نصیب چه کسانی می‌شود؛ بدون شک فعالیت دلال‌ها و واسطه‌ها در این فرایند قابل ارزیابی است.

خرد با بیان این مطلب که بیشترین تولید مرکبات در استان فارس صورت می‌گیرد، اظهار داشت: دو میلیون و 700 هزار تن در استان فارس انواع مختلف میوه از جمله سیب درختی، انگور و مرکبات را تولید می‌کنیم. با توجه به وضعیت تولید میوه در داخل کشور به هیچوجه نیازی به واردات میوه‌های تزئینی نداریم.