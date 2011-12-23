عناوین نامزدهای اسکار در بخش موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر فهرست نامزدهای موسیقی در اسکار سال آینده را اعلام کرد. اعضای آکادمی هنرهای تصویری و علوم اسکار، " تن‌تن و تک شاخ"(استیون اسپیلبرگ) به آهنگسازی جان ویلیامز، "گل‌های جنگ" با موسیقی کیگانگ چن از (ژانگ ییمو)، "هوگو" (مارتین اسکورسیزی) با موسیقی فیلمی از هاوارد شور، "عید مارس" (جرج کلونی) با موسیقی الکساندر دسپلات، "جی.ادگار" با کارگردانی و آهنگسازی کلینت ایست‌وود، "پوستی که در آن زندگی می‌کنم" (پدرو آلمادوار) به آهنگسازی آلبرتو ایگلسیاس، "ناآرام" (گاس ون سنت) و "هری پاتر و مقدسان مرگبار" الکساندر دسپلات را نامزدهای بخش موسیقی اسکار سال 2012 اعلام کردند.

همچنین فیلم‌های "اداره تعدیل"، "وام"، "کمک"و "بانوی آهنی "، "هنرمند"، "کاپیتان آمریکا: نخستین نفر از گروه منتقم ،"دختری با خالکوبی اژدها"،"در سرزمین خون و عسل"، "فی الحال"، "ماموریت: غیرممکن – شبح پروتوکول"و “سوپر هشت" ، "مانی بال"، "گربه چکمه پوش"، "وینی پو"و "مردان ایکس: اولین آموزش"، "تجدید حیات"، "ریو"، "ظهور سیاره میمون ها"و "ثور"،"سنا"، "شرم" ، "تعمیرکار، خیاط، سرباز، جاسوس"، "پناه بگیر و"لازمه که درباره کوین حرف بزنیم" از دیگر اسامی فیلم های این فهرست هستند.

نامزدهای نهایی هشتادوچهارمین دوره جوایز آکادمی اسکار روز 24 فوریه معرفی خواهند شد و مراسم اعطای جوایز نیز روز 26 فوریه 2012 (ششم اسفند ماه) و همچون سال‌های گذشته در سالن تئاتر کداک لس‌آنجلس برگزار خواهد شد و از شبکه تلویزیونیABC پخش می‌شود.