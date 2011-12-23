حماسه نهم دی باید به سمت جریان دائمی سوق داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یونس گرمابی در آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان گرمه اظهار داشت: حماسه نهم دیماه 1388 همانند 22 بهمن سال 57 برای ایران پیروزی در مقابل طاغوتیان زمان بود.

وی با اشاره به اینکه ما در این رابطه چند عنصر حرکت داشتیم که باید تقویت و برجسته سازی شوند، تصریح کرد: این عناصر عبارتند از نقشه های دشمن، نقش ولایت، ایمان و حضور مردم و اطاعت و پیوند مردم با امام راحل و مقام معظم رهبری است که این عناصر باید برای مردم و جامعه تبیین و بازگو شوند.

وی افزود: گرامیداشت نهم دی ماه باید به دور از مسائل شعاری و با تاکید بر بیان و تحلیل اصل و حقیقت این حماسه انجام شود زیرا این امر در افزایش بصیرت در جامعه نقش مهمی دارد.

امام جمعه گرمه نداشتن بصیرت را منشاء بسیاری از گرفتاریها، مصائب، بلایا و تنشها ذکر و گفت: جهالت، درک نکردن و نفهمیدن قضایا و نیز پیروی از هوای نفس دو عامل انجام رفتارهای نادرست از سوی افراد است.

حجت الاسلام یونس گرمابی تاکید کرد: معاندان نظام اسلامی ایران باید بدانند که اگر دست به کاری بزنند، مردم در دفاع از ولایت و ارزشهای انقلاب اسلامی پاسخ دندان شکنی به آنها خواهند داد.

امام جمعه گرمه همچنین در خطبه اول نماز جمعه این شهرستان نمازگزاران را به تقوای الهی توصیه کرد و گفت: کسانی که راه خود را الهی انتخاب کردند و به ریسمان الهی چنگ زدند سعادت دنیا و آخرت خود را خریده و پیروزند.