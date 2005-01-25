"موهبت الهي" درجشنواره فيلم فجر به روي پرده مي رود

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثركه ازسوي هيات بازبيني براي نمايش دربخش سينماي معناگرا انتخاب شده است داستان زندگي زوجي را روايت مي كند كه فرزندشان را ازدست مي دهند ودرپي آن تصميم مي گيرند كه ازطريق علم پزشكي اورا بازيابند .اما هنگامي كه فرزندشان به مدد علوم پيشرفته بازآفريني شده وبه دنيا مي آيد با رويدادهاي غيرمنتظره اي مواجه مي شوند.

فيلم درام ، فانتزي و هراسناك " موهبت الهي " براساس فيلمنامه اي از" مارك بومبك " جلودوربين رفته است ." گرگ كينير"،" ربكا رومين "،" رابرت دونيرو" و" كامرون برايت " ازجمله هنرپيشگان اين اثرهستند.

