کشف یک ذره جدید/ شناسایی اولین ذره درون اتمی در "سرن"

به گزارش خبرگزاری مهر، برخوردهنده بزرگ هادرون (LHC) در سال 2009 گشایش یافت. اکنون برای اولین بار پس از راه اندازی این شتابگر، گروهی از فیزیکدانان انگلیسی که با آن کار می کنند اظهار داشتند که اولین ذره درون اتمی جدید خود را شناسایی کرده اند.

محققان دانشگاه بیرمنگام و دانشگاه لنکستر اطلاعاتی را که در آزمایش آشکارساز اطلس جمع آوری شده بود تجزیه و تحلیل کردند.

در این آزمایش که درکنار آزمایش CMS به دنبال ذره بوزون هیگز است، ذرات ماده با سرعت نزدیک به سرعت نور به یکدیگر برخورد می کنند.

این اطلاعات جدید به وضوح نشانه هایی از ذره ای با عنوان Chi-b(3P)(کی- بی- 3- پی) را نشان می دهد.

این ذره، راه جدیدی از ترکیب میان یک "کوارک زیبایی" (کوارک B) یا "کوارک پایین" و ضد کوارک آن است که به یکدیگر متصل می شوند.

همانند ذره معروف "بوزون هیگز"، Chi-b(3P) نیز یک بوزون است. اما باوجود اینکه هیگز از ذرات مشابه ساخته نمی شود، Chi-b(3P) از یک جسم خیلی سنگین ترکیب می شود.

کوارکها بلوکهای ساختمانی پروتونها و نوترونها است که در اطراف آنها بلوکهای ساختمانی اتمها قرار گرفته اند. کوارکها در طعمهای مختلفی چون کوارک به طرف بالا، کوارک به طرف پایین، کوارک قوی، کوارک دلفریب، کوارک پایین و کوارک بالا وجود دارند.

اکنون این ذره تازه کشف شده به فیزیکدانان اطلاعات بیشتری درباره نیروهای هسته ای قوی که کوارک و ضد کوارک را به هم متصل می کنند ارائه می کند.

در فیزیک ذرات، کوارک ذره ای از خانواده "فرمیونها" است که در فعل و انفعالات قوی شرکت می کنند. کوارکها در طبیعت هرگز به صورت مجزا وجود ندارند و همیشه با ذرات دیگری با عنوان "هادرونها" متحد می شوند. از جمله هادرونها می توان به پروتونها و نوترونها اشاره کرد.

براساس گزارش وایرد، در آزمایشاتی که حدود 25 سال قبل انجام شده بود نمونه های دیگری از Chi-b(3P)مشاهده شده بودند، اما این کشف جدید حالت هیجان انگیزی از ذره "کی" به شمار می رود.

در این خصوص "میریام واتسون" از گروه دانشگاه "بیرمنگام" توضیح داد: "اندازه گیریهای جدید ما راهی بزرگ به سوی آزمایش محاسبات نظری نیروهایی است که بر روی ذرات بنیادی عمل می کنند و ما را یک مرحله به درک اینکه جهان چگونه به هم متصل شده است نزدیکتر می کند."

Chi-b(3P)نیز یک بوزون است. بوزونها ذرات درون اتمی هستند که از آمار بوز – انیشتین اطاعت می کنند.

در مکانیک آماری، آمار بوز- انیشتین در واقع توزیع آماری مرتبط با حالتهای انرژی در تعادل گرمای یک سیستم بوزونی است.

معروفترین بوزونها، بوزون هیگز است که هم اکنون دانشمندان به ویژه فیزیکدانان دو آزمایش اطلس و CMS در برخورد دهنده بزرگ هادرون به دنبال آن هستند.