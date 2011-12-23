کاروان قاچاق اتباع بیگانه در رودان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید حاجی زاده در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان رودان با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی از تردد کاروان اتباع بیگانه غیر مجاز بصورت پیاده ازمسیر بیابان های اطراف مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران بلافاصله به محل دپوی اتباع بیگانه در کوه های اطراف شهرستان اعزام که در یک اقدام غافگیرانه 32 نفر از اتباع بیگانه را دستگیر و به مقر انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودان تصریح کرد: این افراد قصد داشتند به صورت پیاده خود را به یکی از روستاهای اطراف شهرستان رسانده و آن جا به وسیله خودروهایی که در امر قاچاق فعالیت می نمایند به شهرستان بندرعباس عزیمت کنند.

سرهنگ حاجی زاده بیان کرد: تلاش پلیس برای دستگیری سر شبکه های باند قاچاق اتباع بیگانه ادامه دارد.