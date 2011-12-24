رونمایی از اولین مجسمه استیوجابز/ تقدیر از جادوگر اپل در یک جایزه موسیقی

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجسمه برونزی که در اندازه واقعی بنیانگذار اپل ساخته شده است در محوطه شرکت "گرافی سافت" در بوداپست پرده برداری شد.

این شرکت مدعی شده است که از دهه 80 با استیو جابز در ارتباط بوده است. به گفته مقامات این شرکت نرم افزارهای معماری، استیو جابز در سال 1984 با "گرافی سافت" در نمایشگاه سالانه "سبیت" هانوفر آلمان آشنا شد و اپل به این شرکت کمک کرد که نرم افزارهای طراحی معماری خود را در بازار عرضه کند.

"گابر بویار"، بنیانگذار "گرافی سافت" در این خصوص توضیح داد: "در زمانی که گرافی سافت یک شرکت کوچک با منابع محدود بود اپل از ما با رایانه و پول حمایت کرد."

وی افزود: "جابز یکی از بزرگترین شخصیتهای زمان ما بود."

براساس گزارش دیلی میل، امروز این شرکت، یکی از رهبران جهانی در بخش نرم افزارهای معماری است و به همین دلیل خواسته است تا با ساخت این مجسمه برونزی قدردانی خود را نسبت به جادوگر اسطوره ای اپل نشان دهد. این مجسمه را "ارنو تاث" ساخته است.

همچنین قرار است در مراسم پنجاه و چهارمین دوره جوایز موسیقی "گرمی" که مهمترین رویداد موسیقی در آمریکا به شمار می رود از استیو جابز تقدیر شود.

سازمان دهندگان این مراسم هنری که 12 فوریه در شهر لس آنجلس برگزار خواهد شد در این خصوص توضیح دادند: "استیو جابز به پاس ایجاد محصولات و فناوریهایی که روش مصرف موسیقی، تلویزیون، فیلم و کتاب را تغییر دادند جایزه ای را دریافت خواهد کرد."

جادوگر اپل 5 اکتبر در سن 56 سالگی در اثر ابتلا به سرطان درگذشت.

اولین مجسمه برونزی استیو جابز در بوداپست مجارستان پرده برداری شد

این مجسمه را شرکت نرم افزارهای معماری "گرافی سافت" به پاس قدردانی از کمکهایی که استیو جابز در دهه 80 به این شرکت کرده بود ساخته است

مردی در حال عکس گرفتن از مجسمه استیو جابز با "آی- پد است

ارنو تاث، مجسمه ساز مجارستانی درحال کار بر روی یک مدل موم برای مجسمه برونزی استیو جابز است