630 هزار وسیله نقلیه در مازندران تردد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار رمضان علی سوادکوهی در سخنرانی پیش از خطبه نمازجمعه ساری اظهار داشت: سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده در سال 2020 ، آمار تصادف در کشور اسلامی افزایش یافته و 25 درصد از کل هزینه تصادفات جهان به ایران تعلق خواهد داشت.

سوادکوهی با اشاره به اینکه این موضوع در سال 84 مطرح شد، ادامه داد: بحث بازدارنده نبودن قانون راهنمایی و رانندگی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با اجرای فاز نخست قانون جدید راهنمایی و رانندگی کاهش تلفات را در کشور و استان شاهد بودیم، گفت: اعتقاد دارم مرحله دوم این قانون بهتر از مرحله نخست اجرایی می شود.

سوادکوهی با اشاره به اینکه در کشور از هر 10 هزار نفر ، 32 نفر در تصادفات کشته می شوند، یادآور شد: این رقم در کشور ترکیه هفت نفر است.

وی با بیان اینکه سه عامل انسان، راه و وسیله نقلیه مهمترین عوامل در تصادفات هستند تصریح کرد:در این میان عامل انسانی مهمترین بحث در ایجاد تصادف است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران با اشاره به اینکه در سال 84 کشور دارای چهار میلیون خودرو بود که بیش از 30 هزار کشته داشتیم، بیان داشت: امسال 14 میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود دارد و پیش بینی می کنیم 20 هزار کشته در تصادفات رانندگی داشته باشیم که نسبت به سال گذشته کاهش سه هزار نفری خواهد بود.

سوادکوهی با بیان اینکه پیش بینی شده تا پایان دهه 90 تعداد وسیله نقلیه به 25 تا 30 میلیون خودرو برسد، ادامه داد:تمام شهرها هم اگر تبدیل به پارکینگ شوند باز هم مشکل خواهیم داشت و از اکنون باید فرهنگ سازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه طبق ماده 26 قانون جدید راهنمایی و رانندگی عابر پیاده در صورت رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی مقصر شناخته می شود، بیان داشت: پلیس مخالف استفاده از موتورسیکلت نیست اما معتقدیم حتما باید کلاه ایمنی ، بیمه ، گواهی نامه و پلاک داشته باشند.

سوادکوهی با بیان اینکه مازندران دارای 630 هزار وسیله نقلیه است تصریح کرد: به ازای هر پنج نفر یک خودرو وجود دارد و تاکنون 20 هزار موتورسیکلت شماره گذاری کردیم.

وی با اشاره به اینکه آمار کشته شدگان رانندگان خودرو 14 تا 18 درصد است ادامه داد: راکبان موتورسیکلت 28 درصد تصادفات را شامل می شوند.

سوادکوهی با بیان اینکه در سال 84 در مازندران 553 کشته در تصادفات داشتیم یادآور شد: این آمار به 184 نفر رسیده و پیش بینی می کنیم تا پایان سال به کمتر از 300 نفر برسد.