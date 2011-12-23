استاندار قزوین ابقا شد

به گزارش خبرنگار مهر پس از گردهمایی استانداران در هفته گذشته در تهران و پیگیری نمایندگان و نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین احمد عجم استاندار قزوین در سمت خود ابقا شد.

پس از آن که در هیئت دولت مقرر شد عجم جای خود را به آزاد استاندار فعلی سیستان و بلوچستان دهد و با گذشت بیش از یک ماه از این تصمیم با توجه به عملکرد خوب و مثبت عجم و نارضایتی نمایندگان استان و امام جمعه قزوین از این جابجایی و نیز عدم تامین شرایط برای انتقال استاندار سیستان و بلوچستان به قزوین این جابجایی منتفی شد.

با توجه به رضایت از عملکرد آزاد استاندار سیستان و بلوچستان و عجم استاندار قزوین سرانجام دولت تصمیم گرفت با احترام به مسئولان ارشد دو استان و نیز جو عمومی رضایت مندی نسبت به ابقای احمد عجم استاندار قزوین موافقت کند.

ابقای استاندار قزوین موجب اعلام رضایت نمایندگان استان و آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین از دولت، رئیس جمهور و وزیر کشور شد.

احمد عجم پس از اعلام برکناری نیز همچنان با عزمی جدی و دلسوزانه و بدون هیچ گله مندی به کار خود ادامه داده بود.