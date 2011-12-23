به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ثبت نام برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی چند تن از اعضای شورای شهر تهران و مدیران سابق شهرداری که تابستان امسال از سمت های خود در شهرداری کناره گیری کرده بودند برای حضور در رقابتهای انتخابات مجلس نهم ثبت نام می کنند.

شنیده ها حاکی از این است که حسن بیادی از کرج، موذن مشاور و مدیر کل دفتر شهردار تهران، مهدی تشکری هاشمی مشاور شهردار تهران در فنآوری اطلاعات، ولی آذروش مدیر عامل سابق سازمان پایانه های شهرداری از جمله افرادی هستند که قرار است این هفته برای حضور در انتخابات ثبت نام کنند.

برخی از سایت های خبری نیز از مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران به عنوان یکی از کاندیدا های اصفهان نام برده اند.

