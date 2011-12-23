مصالح نظام در منشور جامعتین وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی رهبر ظهر جمعه در خطبههای این هفته نماز جمعه اصفهان در مسجد امام اظهار داشت: برای هرچه بهتر برگزار کردن انتخابات مجلس و پیروزی اصولگرایان در آن جامعتین منشوری ارائه داده که مصالح نظام را به خوبی مد نظر دارد.
وی در ادامه با اشاره به واردات اخیر و بیرویه برخی از محصولات کشاورزی به کشور افزود: واردات محصولات کشاورزی به کشاورزان و محصولات داخلی لطمه وارد کرده است.
خطیب موقت جمعه اصفهان خودکفایی کشور در بخشهای صنعت و کشاورزی را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: در طول انقلاب اسلامی در این بخشها دستاوردهای خوبی داشتیم و باید بودجههای کشور را به سوی صنعت و کشاورزی سوق دهیم.
هدفمند کردن یارانهها به درستی انجام نشده است
وی بیان داشت: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها قرار بر این بود که 20 درصد درآمد کشور به صنعت، بخش قابل توجهی به کشاورزی و بخش دیگری به یارانهها اختصاص داده شود اما این قانون تاکنون به درستی انجام نشده است.
رهبر هدف از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را توجه و کمک به نیازمندان عنوان کرد و ادامه داد: برای گرفتن سهمیه یارانهها تمام اقشار ثبتنام کردند و بین مجلس و دولت نیز روی این موضوع بحثهایی به وجود آمد چرا که هدفمند کردن یارانهها باید در چارچوب قانون اجرا شود تا به اقتصاد کشور شوک وارد نشود.
وی تاکید کرد: در هفتههای گذشته نیز بحث حذف افراد متمکن از لیست پرداخت یارانهها به وجود آمد که مشخص نیست اجرای آنچه بازتابهایی را به همراه دارد.
امام جمعه موقت اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در اسلام ثروتاندوزی حد و مرز مشخصی دارد، اضافه کرد: قوه قضائیه با جدیت پیگیر پرونده اختلاس 3هزار میلیاردی است تا دیگر افراد سودجو نتوانند ظرف مدت کوتاهی چنین درآمدهای هنگفتی را از راه نامشروع به دست آورند.
بازنشستگان ذوبآهن نیاز به توجه بیشتری دارند
وی در ادامه به مشکلات بازنشستگان شرکت ذوبآهن اشاره کرد و گفت: بازنشستگان این شرکت خون دل میخورند و مبالغ بسیار ناچیزی به آنها پرداخت میشود، باید به این افراد اهتمام ویژهای شود چرا که بار انقلاب همواره بر دوش این تودههای مستضعف بوده است.
رهبر در خطبه دوم نماز با اشاره به مناسبتهای هفته پیش رو اظهار داشت: یکشنبه میلاد حضرت مسیح است، این پیامبر بزرگ همواره حامی مظلومان بود و امروز رهبران سیاسی و مذهبی مسیحیت نیز باید با تاسی و الگوپذیری از عیسی (ع) در مقابل ظالمان ایستادگی کنند و یاور مظلومان باشند.
حوزه و دانشگاه از یک آبشخور معنوی استفاده میکنند
وی در ادامه با بیان اینکه دوشنبه هفتهای که گذشت سالروز شهادت دکتر مفتح و روز پیوند حوزه و دانشگاه بود، افزود: علوم دینی و علم روز از یک منبع سرچشمه میگیرند و باید با هم پیوندی ناگسستنی داشته باشند و همدیگر را تایید کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیوند حوزه و دانشگاه را امام خمینی (ره) مطرح و پس از ایشان نیز رهبر معظم انقلاب آن را با جدیت پیگیری کردند.
نباید بین حوزه و دانشگاه دیوار کشیده شود
وی ادامه داد: نباید اجازه داد دیواری بین حوزه و دانشگاه کشیده شود چرا که این دو قطب علم از یک آبشخور معنوی استفاده میکنند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به آغاز ثبتنام نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: افرادی که به ارزشهای انقلاب همچون پایبندی به ولایت فقیه و دلسوزی برای مردم پایبند هستند و در خود شایستگی نمایندگی مردم را میبینند باید به عنوان نمایندگان مردم انتخاب شوند.
منشور جامعتین مصالح نظام را در نظر گرفته است
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به منشور جامعتین در رابطه با انتخابات مجلس افزود: در این منشور مصالح نظام در نظر گرفته شده و ارکان نظام در آن مشخص است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به برخی فشارها و تحریمها از سوی غرب علیه ایران بیان داشت: این فشارها نشانه شکست سیاستهای آمریکا و مفتضح شدن اروپا در مقابل جمهوری اسلامی ایران است.
رهبر وضعیت کنونی آمریکا را بدترین شرایط این کشور دانست و ادامه داد: کشوری که با نگاه تک قطبی شدن، خاورمیانه نوین را پایهگذاری کرد و در عرصههای مختلف ژست ابرقدرتی میگرفت، اکنون در مقابل موج بیداری اسلامی و غربی ناتوان شده است.
پلیس آمریکا همچون سگهای درنده به جان مردم خود افتاده است
وی با اشاره به اینکه پلیس آمریکا همچون سگهای درنده به جان مردمی افتاده که علیه ظلم در این کشور به پا خواستهاند، تاکید کرد: موج بیداریمردم در کشورهای اسلامی و غربی برای ما نوید زمینهسازی برای ایجاد انقلاب جهانی به پرچمداری حضرت ولیعصر (عج) را میدهد.
امام جمعه موقت اصفهان در ادامه با اشاره به غنیمت گرفتن هواپیمای جاسوسی آمریکا توسط ایران گفت: به گفته کارشناسان غربی، ایران با این کار آمریکا را تحقیر کرد و اوباما همچون کودکانی که به دنبال توپ بازی خود هستند التماس میکند که ایران هواپیمای جاسوسی آنها را پس بدهد.
غزلخوانی و تحریم غرب علیه ملت ایران بیفایده است
رهبر خطاب به رهبران غرب و آمریکا اظهار داشت: مانورها، غزلخوانیها و تحریمها علیه ملت ایران بیفایده است، دنیا وسعت فراوانی دارد و بسیاری از کشورهای بزرگ جهان با ایران همکاری مناسبی دارند.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش حجاب و عفاف در اصفهان ادامه داد: نباید اجازه دهیم تا مبارزه با فساد و مظاهر بدحجابی کنار گذاشته شود و باید تلاش خود را در این زمینه گستردهتر کنیم.
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