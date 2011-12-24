بی برنامگی در برگزاری نمایشگاه صنعت اردبیل/ مسئولان پاسخگو نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمانی چهار نمایشگاه با موضوعات کاملا متفاوت در کنار غرفه های متعدد متفرقه، امسال بر خلاف سال گذشته از دو نمایشگاه تخصصی صنعت و بازرگانی ترکیبی را ساخته که انتظارات هیچ یک از شرکت کنندگان را برآورده نکرده است.

برگزاری چند نمایشگاه تخصصی به صورت همزمان در کنار غرفه های محصولات آرایشی و بهداشتی جامانده از نمایشگاه قبلی نه تنها نتوانسته پاسخگوی نیاز تجار و بازرگانان باشد، بلکه تنها به هدف برگزاری بوده که باعث عدم جذابیت و نارضایتی غرفه داران شرکت کننده کشوری شده است.

علاوه بر ضعف اطلاع رسانی و تبلیغات برگزاری همزمان چند نمایشگاه غیر مرتبط سئوالی است که به مانند نقصها و کاستیهای نمایشگاه های قبلی و به دلیل عدم مسئولیت پذیری مسئولان برگزاری تاکنون پاسخی به آن داده نشده است.

نمایشگاه تخصصی صنعتی و بازرگانی همزمان با سومین نمایشگاه صنعت چاپ با حضور 40 شرکت داخلی شرکت از استانهای تهران، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، اصفهان و اردبیل در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اردبیل برگزار می شود.

ارائه آخرین تکنولوژی دستاوردهای داخل کشور، شکل گیری رقابتهای مثبت و سازنده، ارتقای تبادلات صنعتی و نمایش توانمندیها و قابلیتهای موجود در استان اردبیل و دیگر مناطق کشور به منظور بهره گیری از این توانمندیها از جمله اهدافی که برای برگزاری این نمایشگاه عنوان شده اما به نظر می رسد با توجه به عدم برنامه ریزی مطلوب و صحیح و نگاه صرف تجاری برگزار کنندگان نمی توان به تحقق این اهداف دلخوش کرد.

ترکیب چند نمایشگاه؛ ترفند نامطلوب جذب بازدیدکننده

یکی از غرفه داران با انتقاد از برگزاری همزمان چند نمایشگاه یکی از تبعات آن را ضربه زدن به میزان فروش غرفه ها عنوان کرد و اظهار داشت: همزمانی چند نمایشگاه با هدف تشویق مردم برای بازدید از نمایشگاه بوده و به نظر می آید خود متولیان هم با اذعان به احتمال آمار کم بازدیدکننده چند نمایشگاه را همزمان برگزار می کنند.

اکبر نسترنی با اشاره به حجم فروش خود در نمایشگاه مبل سال گذشته تصریح کرد: در حالی که در بهمن سال سال گذشته در نمایشگاه تخصصی مبلمان اردبیل بیش از 50 دست مبل فروش داشتیم امسال به علت ضعف در برنامه ریزی و تبلیغات و حضور همزمان دو نمایشگاه تاکنون فقط سه دست مبل فروخته ایم.

وی عنوان کرد: برای چنین نمایشگاههایی استفاده از چند بنر و چند زیر نویس تلویزیونی نمی تواند پاسخگو باشد و از این بابت نمایشگاه امسال نظر هیچ یک از غرفه داران را تامین نکرده است.

یکی از غرفه داران نمایشگاه صنعت و بازرگانی نیز دوری محل برگزاری نمایشگاه را یکی از دلایل عدم استقبال مردم دانست و با تاکید بر نارسایی در بخش تبلیغات این نمایشگاه افزود: نمایشگاه تخصصی صنعت باید با اطلاع رسانی دقیق به صورت انحصاری و تخصصی برگزار شود و برگزاری همراه با لوازم خانگی و لوازم آرایشی حرکت قابل قبولی نیست.

آیدین اکبر زاده تصریح کرد: علاوه بر اینکه اطلاع رسانی مساعدی برای نمایشگاه صورت نگرفته خود شهروندان نیز اطلاع درستی از صنعت و دستاوردهای صنعت استان ندارند و متاسفانه در غرفه های خوراکی و غرفه های متفرقه ازدحام بازدید کننده دیده می شود در حالی که حتی خود صاحبان صنایع این استان از غرفه های صنعتی بازدید نمی کنند.

بی توجهی به کیفیت برگزاری/غرفه داران تبلیغات می کنند

طبق اظهارات یکی از غرفه داران، در همان روزهای آغازین نمایشگاه به دلیل بازدی کم شهروندان تعدادی از غرفه داران با تقبل هزینه، تبلیغ پیامهای کوتاه را راه اندازی کردند و این در حالی است که تبلیغات و اطلاع رسانی چنین نمایشگاههایی به عهده مسئولان و متولیان برگزاری آن است.

مهدی آخوندی اضافه کرد: برخی غرفه داران پس از ارزیابی وضعیت نمایشگاه و نگرانی از تعداد بازدیدها مجبور شدند با هزینه شخصی برای جذب بازدید کننده تبلیغ کنند، که در روزهای بعدی مشخص شد بسیاری از بازدید کنندگان از طریق این پیامها از برگزاری نمایشگاه مطلع شده اند.

عدم تناسب محصولات آرایشی در نمایشگاه صنعت

اما نکته جالب این نمایشگاه حضور غرفه های محصولات آرایشی و بهداشتی در نمایشگاه تخصصی صنعتی و بازرگانی و صنعت چاپ است که فضای حرفه ای و تخصصی نمایشگاه را به سخره گرفته است.

یکی از غرفه های لوازم آرایشی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: پس از اتمام نمایشگاه محصولات آرایشی و بهداشتی که پیش از این نمایشگاه برگزار شده بود به دعوت مجدد مسئولان برگزاری غرفه را تحویل ندادیم و همچنان در فضای نمایشگاه حضور داریم.

این غرفه دار در خصوص ترفند مسئولان برگزاری نمایشگاه های اردبیل استفاده از غرفه های متفرقه بویژه لوازم آرایشی برای افزایش آمار بازدیدکننده یادآور شد: این منطق می تواند صحت داشته باشد هر چند که نمایشگاه محصولات آرایشی به نسبت صنعت و بازرگانی بیشتر و بهتر اطلاع رسانی شده بود و برخلاف وضع فعلی فروش خوبی در نمایشگاه قبلی داشتیم.

وی برگزاری همزمان چند نمایشگاه را نه تنها در فروش خود موثر ندانست و متذکر شد: تجربه نمایشگاه قبل به ما نشان داد که زمانی که نمایشگاهها تبلیغات خوبی داشته باشند و به صورت تخصصی برگزار شوند، شهروندان نیز استقبال خوبی خواهند داشت اما الان به علت آمار غیر قابل قبول بازدید قصد داریم دو روز قبل از اتمام نمایشگاه غرفه را تحویل بدهیم.

ضرورت بازنگری در برگزاری نمایشگاههای اردبیل

کیفیت برگزاری نمایشگاههای تخصصی که می تواند از شاخصه های پیشرفت یک منطقه محسوب شود در عمل نتواسته است در اردبیل حرفی برای گفتن داشته باشد و به جای ارتقا سطح کیفی و کمی تولیدات و افزایش مراودات صنعتگران و بازرگانان موجبات ناامیدی آنها را فراهم کرده است.

یکی از شهروندان با انتقاد از کیفیت نمایشگاه بازرگانی و صنعتی امسال اظهار داشت: معلوم نیست این نمایشگاه دقیقا در چه حوزه ای است و آیا باید متخصصان و اهل فن برای بازدید بیایند و یا خانواده ها برای خرید و سرگرمی.

ناصر هوشیار که برای بازدید از غرفه های چاپ به نمایشگاه آمده بود با تاکید به این موضوع که نقش عمده در نحوه برگزاری یک نمایشگاه را متولیان آن به عهده دارند، عنوان کرد: در حوزه صنعت اردبیل ضعفهای عمده وجود دارد که می توانست با حضور شرکتهای داخلی معتبر و برگزاری همایشها و کارگاه های آموزشی جنبی شناسایی و مرتفع شود اما با نگرش فعلی نمی توان به این جنبه فکر کرد.

وی از مسئولان خواست در برگزاری چنین نمایشگاههایی با دقت و تدبر بازنگری کنند و با دید کارشناسی و حرفه ای به موضوع نظر داشته باشند.

در حالی که زمینه های ارتقای برگزاری نمایشگاههای استان مهیا است و به علت تفکر روبه رشد اهمیت تبلیغات در اصناف مختلف، شرکت کنندگان در نمایشگاهها با رغبت و برنامه ریزی های گسترده حضور می یابند به نظر می آید نتیجه عملی برگزاری نمایشگاهها نمود کوتاهی و کارشکنیهایی است که در ادامه نتایج منفی خود را بر پیکره صنعت استان تحمیل می کند.

گفتنی است چندی پیش مدیرکل ارشاد اسلامی استان نیز از نحوه برگزاری و خدمات دهی نمایشگاه سراسری کتاب استان به شدت انتقاد کرده بود و با اشاره به پرداخت مبلغ قابل توجه برای اجاره نمایشگاه، از برگزاری این نمایشگاه طی سال آینده در مکان دیگر خبر داده بود.

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گزارش: ونوس بهنود

