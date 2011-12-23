هیئت بسکتبال فرخشهر با کمبود امکانات مواجه است

سید سجاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون افزون بر75نفر عضو این هیئت هستند، اظهار داشت: 30 نفر در بخش خواهران و45 نفر نیز در بخش آقایان در هیئت بسکتبال فرخ شهر مشغول فراگیری آموزشها و تکنیکهای بسکتبال هستند.

وی با اشاره به جمعیت زیاد فرخ شهر و تعداد زیاد ورزشکاران و علاقه شدید آنها به این رشته ورزشی، اظهار داشت: امکانات موجود این هیئت جوابگوی نیاز ورزشکاران رشته ورزشی بسکتبال در فرخ شهر نیست.

وی کمبود شدید منابع مالی، کمبود فضای مناسب بخصوص سالن ورزشی، کمبود وسایل ضروری مانند توپ و ... برای آموزش بسکتبال را از مشکلات مهم این هیئت برشمرد و افزود: در صورت تامین شدن منابع مالی این هیئت تحولی در ورزش بسکتبال این شهر رخ خواهد داد.

وی با اشاره به آغاز امتحانات مدارس بیان داشت: تعداد فراگیران رشته ورزشی بسکتبال در این شهر در حال حاضر کم شده است.

سید سجاد حسینی عنوان کرد: همه ساله در فصل امتحانات مدارس تعداد ورزشکاران کم می شود.

وی با اشاره به اینکه بعد از پایان امتحانات موج جدیدی از حضورورزشکاران هستیم، تاکید کرد: هم اکنون اعضای هیئت در حال برنامه ریزی برای تیم های بسکتبال این شهر در دوماه مانده به عید نوروز هستند.

رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر با اشاره به اینکه هم اکنون این هیئت از مشکلات مالی رنج می برد، تصریح کرد: هم اکنون این هیئت توان خرید توپ بسکتبال که از ضروریات است را ندارد.

وی با بیان اینکه مسئولان ورزش استان باید ازاین هیئت حمایت کنند، ادامه داد: توسعه و رشد ورزش بدون داشتن امکانات لازم در یک شهرغیر قابل انجام است.

فرخشهر افزون بر 35 هزار نفر جمعیت دارد.