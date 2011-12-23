مردم در شرایط حساس انتخابات هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته بافق با تاکید بر ضرورت هوشیاری و بیداری مردم در شرایط حساس انتخابات اظهار داشت: آمریکا به انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی چشم دوخته و برای ایجاد تفرقه و فتنه در حال برنامه ریزی است و باید مردم هوشیار باشند.

امام جمعه بافق با اشاره به آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس افزود: قانون انتخابات کشور در زمینه ثبت نام نامزدها مواردی را مشخص کرده است که طبق این ضوابط و مقررات باید عمل شود.

وی با اشاره به توطئه دشمنان انقلاب در زمینه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات عنوان کرد: دشمن امروز خود را شکست خورده دیده است و بار دیگر با ابزارهای گوناگون تبلیغاتی خود، تمام تلاش خود را برای توطئه و دلسرد کردن مردم از شرکت در انتخابات اسفندماه امسال مجلس شورای اسلامی به کار گرفته است.

سلیمانی از انتخابات مجلس به عنوان تجلیگاه حضور مردم ایران برای نظارت بر امور کشور و کار نظام یاد کرد و اظهار داشت: مردم ایران با در نظر گرفتن دو موضوع مهم حضور حداکثری و انتخاب آگاهانه، در این دوره از انتخابات نیز شرکت گسترده خواهند کرد.

امام جمعه بافق تصریح کرد: به برکت نظام جمهوری اسلامی امروز در کشور شورای نگهبان با نظارت و بررسی دقیق عملکرد نامزدها شرایط لازم را برای حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات فراهم کرده است که این یک نعمت الهی بر مردم است.